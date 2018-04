Cestovka nabízí exkurzi v Londýně po stopách Williama a Kate

Cestovní kancelář TUI Travel oznámila, že cena těchto početně limitovaných balíčků je 295 eur (asi 7200 korun). Uvedený víkendový zájezd zahrnuje ubytování v londýnském hotelu a exkurzi s průvodcem po městě, při které účastníci navštíví místa spjatá s oběma snoubenci. V ceně nejsou zahrnuty letenky.

Tiskový mluvčí TUI v Německu Alexa Huener uvedl, že tato nabídka vzbudila v Německu obrovský zájem: "Jsme tím velmi potěšeni. Zájezdy jdou na odbyt opravdu dobře, několik volných míst však ještě zbývá."

Návštěva obchodu, kde pracovala Kate, i katedrály Westminster Abbey

Na programu je například návštěva londýnské šperkařské dílny Asprey and Garrard. Tato firma, která vyrábí klenoty pro britskou královskou rodinu, zhotovila také snubní prsten pro Williamovu matku, tragicky zesnulou princeznu Dianu. Tento šperk nyní zdobí prsteníček Williamovy snoubenky.

Součástí exkurze je samozřejmě také katedrála Westminster Abbey, místo plánované svatby.

Účastníci zájezdu nahlédnou také do obchodu módního řetězce Jigsaw, kde Kate dříve pracovala jako nákupčí. Podívají se i do proslulého londýnského nočního klubu Mahiki, kde pořádají oslavy mladí členové britské královské rodiny, a na tradiční turistická místa, jako například do Buckinghamského paláce.

Víkendový pobyt zahrnuje také vstupenky do londýnského Toweru, dva hrníčky s podobiznami Williama a Kate a předplatné lifestylového magazínu Gala.