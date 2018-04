Cestovka mě nalákala na romantický výlet. Málem jsem ho nepřežil

Na přelomu srpna a září loňského roku jsme se s přítelkyní zúčastnili 11denního zájezdu do turecké Alanye. Zaplatili jsme si pobyt all-inclusive za necelých 40 tisíc korun. Dovolená probíhala poměrně klidně až do předposledního dne, kdy jsme měli zaplacené tzv. noční jeep safari.

Cestovní kancelář Blue Style inzeruje tento fakultativní výlet ve svém katalogu jako romantickou projížďku v džípu do pohoří Taurus, kdy se pozoruje západ slunce a obdivuje se panorama Alanye. Těšili jsme se, že to bude hezké zakončení naší dovolené.

Místo romantiky hrůza a zranění

Delegát nás na začátku výletu sice upozornil, že to bude trochu adrenalin, ale to, co následovalo po návštěvě hradu a večeři na vyhlídce, nikdo z účastníků nečekal.

Při stoupání do pohoří Taurus turecký řidič otevřeného džípu vypnul světla a udělal s námi dvakrát smyk. Ještě jsme se nestačili vzpamatovat, když za chvíli, při průjezdu lesem, řidič opět vypnul světla, projel hlubokým příkopem a zastavil několik centimetrů od vzrostlého stromu.

Radost z noční vyjížďky nás rychle opustila. Myslel jsem jen na to, aby to už celé skončilo a abychom to ve zdraví přežili. V zadní části vozu navíc stál kameraman, který se ničeho nepřidržoval, čímž ohrožoval celou osádku.

Na prvním rovnějším úseku cesty nakonec řidič nezvládl řízení, džíp nejdříve prudce naklonil a poté převrátil. Kromě šoku, podlitin a silně naražených žeber jsem utrpěl vážné poranění ukazováku levé ruky. Ostatní účastníci byli potlučeni a jedno dítě bylo v šoku. Řidič krvácel z hlavy.

Trvalé následky a tahanice s cestovkou

V nemocnici Alanya Can Hastenesi Hospital mi zranění ošetřili. Jak mi později sdělili na chirurgii v Praze na Bulovce, profesionální turečtí lékaři mi prst nejspíš zachránili. Bohužel ho ale budu mít už trvale špatně pohyblivý, obává se můj ošetřující lékař.

Krátce po návratu do Čech jsem sepsal stížnost a reklamaci do cestovní kanceláře Blue Style. Peníze za nepodařený adrenalinový "výlet" v džípu mi sice vrátili už v Turecku, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, jak tragicky naše dovolená skončila, mám nárok na vrácení peněz za zájezd nebo aspoň na nějakou kompenzaci.

CK Blue Style mě ale pouze vyrozuměla, že případ dala k řešení pojišťovně, s kterou spolupracuje. Ta mě později informovala, že pojistnou událost řeší a nyní bude rok vyčkávat, zda moje zranění bude mít trvalé následky.

Na moji výzvu, aby noční jeep safari bylo staženo jako nebezpečná akce z katalogu, cestovní kancelář nereaguje. Na řadu mých dopisů mi pouze odepsali, že je jim líto, že se mi nehoda stala, ale že toto safari provozují již dlouhou dobu a že se nedomnívají, že je nebezpečné. Výlet džípem inzerují v katalogu ve stejném znění i nadále.

Jak je potom možné, že se při jedné vyjížďce zranilo tolik lidí? Že řidič, který vůbec neuměl anglicky, takže jsme se s ním nemohli domluvit, porušoval bezpečnostní předpisy a bezostyšně hazardoval s našimi životy? Že není standardem, že se fasují helmy? Jak jsem také později zjistil, turecká policie případ vůbec nevyšetřovala!

Snažil jsem se i o schůzku s majitelem CK Blue Style, ale byl jsem rázně odmítnut, že setkání není možné. Na osobní dopisy majiteli mi nakonec odpověděl jeho právník.

K žádnému pochybení nedošlo, hájí se CK Blue Style

Na dotaz redakce, jestli by noční jeep safari nemělo být v katalogu popsáno podrobněji s tím, že jde o adrenalinovou akci, mluvčí CK Blue Style Martin Slaný odpověděl, že šlo o nešťastnou nehodu, že událost byla důkladně prošetřena a že nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany organizátora výletu ani řidiče. A že případ ještě dál řeší pojišťovna.

Martin Slaný rovněž informoval, že účastníci výletu jsou předem poučeni, že musí být připoutáni bezpečnostními pásy, že nesmějí vystrkovat ruce z okénka a podobně. A že tyto výlety zajišťují profesionálně vyškolení turečtí řidiči.

"Cestovní kancelář je zodpovědná za úroveň kvality služeb nabízených v katalogu. Pokud klient při čerpání těchto služeb utrpí újmu, pak je to zodpovědnost cestovní kanceláře," okomentoval případ Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí AČCKA. Zároveň upozornil, že CK Blue Style není členem žádné asociace cestovních kanceláří a že i to může být faktorem, který by zákazník měl vzít při výběru dovolené v úvahu.

Sdružení obrany spotřebitelů se již loni vyjádřilo, že na CK Blue Style registrují největší počet stížností. Server iDNES.cz tehdy informoval o případu, kdy zájezd českých turistů byl ubytován v jiném hotelu, než měl zaplaceno - více ZDE.

Pavel Bárta nyní musí vyčkat na kompenzaci pojišťovny. Pokud nebude s výší odškodnění spokojený, může se obrátit na soud.

Pokud ale chce upozornit úřady na nebezpečnou akci cestovní kanceláře, měl by oslovit Českou obchodní inspekci či živnostenský úřad. To, jestli obsah katalogu cestovní kanceláře odporuje právním předpisům nebo je jakkoli zavádějící a nepravdivý, posuzují tyto instituce. Redakce iDNES.cz již případ v České obchodní inspekci telefonicky konzultovala a úřad je připraven kauzu prošetřit. Pavel Bárta nyní zvažuje, že se na tyto orgány obrátí.