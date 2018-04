Cestovatelská diashow v Olomouci

Několik příspěvků bude věnováno trekkingu - Réunion, Nepál, Kanárské ostrovy, francouzské Alpy i Rumunské Karpaty. Příznivci cykloturistiky uvítají obrázky z Řecka a bikeři povídání o sjezdech ve Francii a Itálii včetně legendárního Mont Chabertonu.

Účastníci diashow se mohou těšit i na obrázky nejvyšší hory Mexika Pico de Orizaba a Ixtaccihuatl. Zajímavé budou i diapozitivy u dalších exotických končin - Guatemaly, Brazílie, Bangladéše, Libanonu, Mongolska i na Aljašku.

Pokud vás nabídka zaujala můžete se na cestovatelskou diashow přihlásit z internetových stránek www.swetobeznik.cz - podrobnosti najdete v kapitole promítání. Na těchto stránkách najdete i přesný časový rozvrh jednotlivých témat.

Program promítání:

Sobota 27. 1. 2001

15:00 - 15:40 Nejvyšší hory Mexika, Michal Bulička, Pico de Orizaba, Ixtaccihuatl, Popocatepetl, Bangladéš, Michal Čepek, nejlidnatější země světa

15:45 - 16:25 Brazílie, Filip Burget, čas se zastavil nad Amazonkou, Francouzské Alpy, Staňka Hájková, od Středozemního moře po Mont Blanc

16:30 - 17:10 Aljaška a Yukon, Dalibor Blažek, volání divočiny aneb jak se žije na konci světa, Libanon, Břetislav Tureček, povídání znalce Blízkého Východu

17:15 - 18:00 Severní Řecko a Peloponés na kole, Robi Mahel na bajku v horách, soutěskách i u moře

18 :00 - 19:00 přestávka

19:00 - 19:40 Himálajské osmitisícovky Soni Vomáčkové, Makalu, Lhotse a hlavně podzimní Kančendžunga, Guatemala, Robi Mahel, památky a příroda hornaté země střední Ameriky

19:45 - 20:25 Antarktida, Vilém Rudolf, vynikající fotky a povídání dobyvatele obou pólů, TREKKING NA KANÁRECH, Petr Melichar, Tenerife, Gomera, La Palma

20:30 - 21:10 Réunion, Michal Bulička, ráj trekařů v Indickém oceánu, Rumunské Karpaty, David Hainall, Paring, Rodna, Sureanu, Lotru, Cindrel

21:15 - 21:55 Nepálské treky, Libor Hnyk, o nevrcholové turistice v Himálaji, Mongolsko, Zdeněk Ziegler, video ze dvou velkých mongolských cest

22:00 - 22:45 Thajsko, Tomáš Hájek, jihovýchodní Asie na přelomu tisíciletí

Sjezdařský mazec á la France na bajku, Michal Bulička



Místo a vstupné



Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, třída 17. listopadu. Promítá se paralelně ve dvou sálech, takže si divák musí vybrat jedno z témat v daný čas.

Prodej vstupenek přímo na místě od 14 hodin

Vstupné na celý blok:

Dospělí 150 Kč, mládež do 15 let 80 Kč, studenti a důchodci 130 Kč

Vstupné od 18:30:

Dospělí 100 Kč, mládež do 15 let 50 Kč, studenti a důchodci 90 Kč

Děti do 10 let mají vstup zdarma

Předprodej vstupenek:

Brno, CK Swětoběžník, Kapucínské nám. 14., Praha, CK Swětoběžník, Na Florenci 29. , Olomouc, Informační středisko města Olomouc, Horní náměstí.



Možnost ubytování na VŠ kolejích (150 Kč/noc, ubytování na pátek 26. 1. je nutno zaplatit nejpozději toho dne do 21 hodin, na pozdější objednávky nebude brán zřetel) nebo v tělocvičně ve vlastním spacáku (50 Kč/noc). Předprodej na našich prodejních místech v Brně a v Praze.

Doprovodný program

"Inteligentní pohyb" v lanovém centru PROUD - představuje možnost prohánět své tělo po lanech ve výšce 5 m nad zemí. Jako vstupenka poslouží lístek na odpolední promítání. Lístek si můžete zakoupit přímo v lanovém centru, ale pouze v sobotu 27. 1. v době 9 - 12 a 13 - 15 hodin.

Soutěž o nejvtipnější fotografii roku 2000 s tématem "Humor na cestách". Podmínkou účasti je dodání fotografií ve formátu 13 x 18 cm do 22. 1. 2001 na naši brněnskou adresu.

Páteční povídací bál Swětoběžníků v prostorech U - klubu (26.1. od 20:00), ulice Šmeralova, od tramvaje z Masarykova náměstí. Prostory budou otevřeny od 18 hodin a je možno přímo zde si zakoupit vstupenky na páteční i sobotní program i noclehy.

Další podrobné informace:

Brno: CK Swětoběžník, Kapucínské náměstí 14, 663 70 Brno,

tel. 05 42215005, fax: 05 42215005, ck @swetobeznik.cz

Praha: CK Swětoběžník, Na Florenci 29, 110 00 Praha 1

tel., fax 02 21707206, ckpraha @swetobeznik.cz