Cestovatelka vydává svůj "Africký deník"

Šťastná-Bübelová se narodila v roce 1920 v Berlíně a v Německu strávila se svými rodiči, kteří pocházeli z Přibyslavi, prvních šestnáct let svého života. Do Afriky odcestovala z Prahy, kde prožila dalších deset let. Odjížděla s odhodláním "republice svojí prací co nejvíce prospět". Na černém kontinentě se však rozhodla zůstat a její vztah k Československu, které zatím ovládli komunisté, se měnil. "Stalo se tak až po tom, když nám v Londýně nechtěli prodloužit pasy," vzpomíná.



Na africké pevnině žila sedm let a na Madagaskaru dalších dvanáct. Do Evropy se vrátila v roce 1960, když Malgaši získali nezávislost, a usadila se ve Francii v Nice, kde žije dosud. Vzpomínky na Afriku silně zakořenily v její duši a africká zkušenost pro ni zůstala něčím víc než jen jednou z epizod jejího bohatého života.