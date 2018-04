Vytetoval si na záda mapu světa a vybarvuje si země, které projede

Devětapadesátiletý bývalý finanční poradce vlastní cestovní pas teprve od roku 2006, za sedm let však už stihl navštívit více než 70 zemí. Cestování se stalo jeho novou životní vášní, kterou pak zvěčňuje na svém vlastním těle.

"Všem se zdá moje tetování skvělé a mnozí batůžkáři mi řekli, že vždycky mysleli na to, že by něco podobného chtěli udělat," řekl dobrodruh pro britský list Daily Mail.

Za posledních sedm let toho William Passman procestoval požehnaně: Austrálii, převážnou část Jižní Ameriky, velký kus Evropy i jižní Afriky. Prý chtěl cestovat odjakživa, jen se k tomu nikdy nemohl nějak dostat. "Jednoho dne jsem se ráno vzbudil a řekl si, co se to vlastně stalo s těmi všemi mými plány, které jsem měl, když jsem byl mladý," vylíčil zlom svého života.

Jeho dosud nejhezčím zážitkem je prý návštěva vodopádů Iguazú na argentinsko-brazilské hranici, kde náhle zjistil, že je středem pozornosti poté, co si sundal mokré tričko. "Když jsem se otočil a zjistil, že všechny fotoaparáty míří na moje záda místo na vodopád, byl to nádherný pocit," řekl.