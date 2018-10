Byl jsem ve všech zemích světa dvakrát, tvrdí cestovatelský rekordman

Když se poprvé postavil na kraj silnice a začal stopovat, byl ještě student. Na zádech měl malý batoh a v kapse pár drobných. „Poprvé jsem jel do zemí, které s Řeckem sousedí, tedy do Bulharska a Turecka,“ vzpomíná Bizas.

O rok později, stále na cestách, si uvědomil, že propásl zkouškové období. „Neměl jsem důvod vracet se zpátky na univerzitu, tak jsem místo toho odjel do Asie. Když mi docházely peníze, dostal jsem práci na řecké lodi, která momentálně kotvila v Kolombu na Srí Lance. A vydal jsem se do Afriky a Ameriky.“

V osmdesátých letech si uvědomil, že by měl získat práci, která by mu dovolovala v cestování pokračovat. Rozhodl se proto pro kariéru turistického průvodce a začal organizovat výlety pro menší skupinky lidí, ale v individuálních cestách stále pokračoval.

V roce 2004 si v seznamu všech navštívených zemí světa zaškrtl poslední položku - Východní Timor. Za 38 let tak navštívil všech 195 zemí (počet oficiálně uznávaných zemí se průběžně mění, pozn. red.). Otázka byla, co dělat dál. „Uvažoval jsem, že bych měl napsat knížku, nebo v cestování pokračovat. Samozřejmě jsem si zvolil druhou možnost, ale tentokrát jsem chtěl místa poznávat více dopodrobna,“ řekl Bizas serveru Daily Mail.

Šalomounovy ostrovy navštívil čtyřikrát. Vyhledával přírodní rezervace, zamiloval si Etiopii a fotografování etnika Himba v Namibii. Snažil se vybírat speciální místa, kde by se co nejvíce naučil o místních tradicích a kultuře.

„Podle mého názoru může někdo svědomitě říct, že opravdu poznal nějaké nové místo až v momentě, kdy o něm dokáže hodinu vyprávět,“ tvrdí Bizas.

Seznam všech zemí se mu údajně podařilo procestovat ještě jednou. Patří i mezi cestovatele, kteří navštívili jak severní, tak jižní pól.

Na výletech tráví Bizas 300 dnů v roce, občas se k němu připojí i manželka. I když evidentně netráví život bok po boku, jejich manželství už vydrželo neuvěřitelných 39 let. A v podobném duchu se bude jejich život odehrávat i několik dalších let. Už teď má Bizas naplánované cesty až do roku 2020.

Babis Bizas v Indonésii v roce 2004

„Žene mě přirozená zvědavost a touha poznat ukryté části světa, do kterých je obtížný přístup,“ vysvětluje svou inspiraci Bizas. „Cestování v takové míře znamená, že musíte hodně věcí obětovat, vyžaduje to odhodlání a houževnatost. Znamená to, že své přátele moc často neuvidíte. Ale já budu cestovat, dokud neumřu.“

Představte si, že jste procestovali všechny země světa, přesto byste měli vybrat jednu, která vás nejvíc uchvátila. Bizas přiznává, že to pro něj není jednoduchá volba, ale nakonec jednu zemi přece jen zvolí. „Rusko. Je to nádherná země, líbí se mi místní kultura, jazyk, dokážu si lehce představit, že bych tam žil,“ přiznává.

Babis Bizas se považuje za největšího cestovatele světa. Velikonoční ostrov v roce 2007 Babis Bizas se považuje za největšího cestovatele světa. Na snímku při návštěvě Etiopie v roce 2008.

Babis Bizas není pochopitelně jediný, kdo o sobě tvrdí, že je nejvíce cestujícím člověkem na světě. Podle žebříčku Most Traveled People (kde mimochodem Bizas na předních příčkách vůbec nefiguruje) je rekordmanem Američan Donald M. Parrish Jr. Ve věku 73 let má v seznamu zapsáno 852 navštívených míst. V první padesátce jsou také dva Češi, Milan Šrejber na 29. místě a Vlado Pucik na 34. místě.

Guinessova kniha rekordů přestala podle informací serveru Daily Mail tuto kategorii sledovat v roce 2015, jako poslední rekordman zde byl zapsán právě Babis Bizas. Nejrychleji procestovala všechny oficiální země Američanka Cassandra De Pecolová. Psali jsme: Američanka cestuje po 196 zemích světa. Afrika je noční můrou, říká.