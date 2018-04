Cestovat na více pasů? Proč ne

Zní to jako z říše Jamese Bonda: před výjezdem do zahraničí otevřete doma šuplík a vyberete si pas, na který překročíte státní hranice. Od agenta tajných služeb vás však bude odlišovat podstatná věc: ať si vyberete kterýkoli ze svých cestovních dokladů, bude určitě pravý.Jak je to možné? Každý občan České republiky má legální možnost vlastnit několik pasů, přičemž při svých cestách do zahraničí může používat kterýkoli z nich. To je přece nemístný luxus a zbytečná věc, namítne možná někdo. Pro běžného turistu, který jede na dovolenou jednou za rok a jinak nevytáhne z republiky paty, to zbytečné jistě je. Přesto je důvodů, proč být vlastníkem více pasů, hned několik. Tak například: počet volných stránek ve vašem pase se povážlivě tenčí a vy máte namířeno do země, jejíž úředníci v něm vyžadují dostatek místa pro vlastní záznamy spojené s vaší cestou (velmi časté a oblíbené v Africe). Musíte tedy požádat o nový cestovní doklad. Jak si však uchovat ten starý, když v něm máte cenná víza, která jsou stále ještě platná? Ponechte si jej a svůj úmysl ohlašte při žádosti o vystavení nového cestovního dokladu. A pohleďme: ve chvíli, kdy si ho vyzvednete, jste majiteli už dvou rovnocenných pasů. Jiný příklad: kdysi jste strávili příjemné chvíle v Izraeli a nyní se chystáte do arabského světa. S izraelským vízem by to nemuselo být zcela bez problémů. Řešení je jednoduché: použít druhý pas. Ostatně podobných případů s »nepohodlnými« razítky by se dalo najít více. Tím však výhody ještě nekončí. Situace, do níž se snadno mohou dostat lidé, kteří cestují častěji: pro získání víza do některé vzdálenější země je mnohdy třeba pas odeslat na konzulát, který je mimo území České republiky. Vyřízení takové záležitosti může trvat i několik týdnů. Být takovou dobu bez cestovního dokladu by se nemuselo vyplatit například v případě naléhavé služební cesty. V případě, že vlastníte více pasů, takové riziko odpadá. Ovšem najdou se i nevýhody. Být vlastníkem několika pasů znamená vydat z kapsy více peněz, protože vystavení každého z nich je třeba zaplatit. Minimální částka je přitom 200 korun, za rychlejší vyřízení se platí 400 a za expresní 600 korun. Mít doma několik cestovních dokladů také znamená odolávat pokušení vzít si s sebou na cestu do zahraničí alespoň dva. Člověk nikdy neví, co kdyby se jeden ztratil... Takové uvažování by se však nemuselo vůbec vyplatit. V některých zemích byste v případě kontroly jen těžko vysvětlovali, proč máte hned několik tak důležitých dokumentů a že doma nejde o nic nezákonného. A ještě jedna poznámka na závěr: při zažádání o další pas je vždy nutné předkládat i ten starý. Policie si tak ověřuje, zda nějaký chytrák nezačal se svými cestovními doklady třeba »obchodovat«.