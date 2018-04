Cestování se zápisníkem zahraničních zpravodajů

Tuto sobotu vás v Zápisníku zavede Olga Krupauerová do jednoho z nejslavnějších hotelů v New Yorku, bohémského Chelsey, kde našli útočiště například Bob Dylan, Henri Miller nebo režisér Miloš Forman. Vědunka Lunardi vás pozve na výstavu českého fotografa Josefa Koudelky, který si svými fotografiemi získal srdce obyvatel »věčného města«. Milan Fridrich ve své reportáži představí belgické Národní divadlo, které se nachází ve čtvrti, kde by je určitě nikdo nehledal. Zápisník zahraničních zpravodajů si můžete naladit v sobotu ve 12:05 na stanici Český rozhlas I - Radiožurnál v premiéře a v repríze tentýž den také na Radiožurnálu ve 22:05 a v pondělí ve 13:05 na stanici Český rozhlas II - Praha.