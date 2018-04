Cestování se Zápisníkem zahraničních zpravodajů

V Zápisníku zahraničních zpravodajů, kterým vás bude provázet Jan Šmíd, můžete navštívit tento týden s Petrem Voldánem českou hospodu ve Skotsku, David Štáhlavský bude vyprávět o zvláštnostech městské dopravy v Moskvě, Robert Mikoláš vás zavede do Brašova, kde se výborně bavil v průběhu »národnostního« večera a spolu s Olgou Krupauerovou se podíváte do New Orleans. Zápisník zahraničních zpravodajů vysílá ČR 1 Radiožurnál v premiéře každou sobotu ve 12.05, reprízu si pak můžete poslechout na stejné stanici ve 22.05 a také v pondělí v 13.05 na stanici Praha.