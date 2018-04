Cestování se Zápisníkem zahraničních zpravodajů

Cestovat na rozhlasových vlnách můžete se Zápisníkem zahraničních zpravodajů i tuto sobotu. Zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech, Olga Krupauerová, vyměnila na několik dnů Washington za střední Ameriku. Pozve vás do turistického ráje - do Kostariky. Milan Fridrich bude vyprávět o dobrodružství z míst, která pro něj rozhodně rájem nebyla. Podělí se o zážitky z třídenního putování přes několik balkánských států, které projel cestou do Kosova. Skandinávský spolupracovník, Tomáš Sniegoň, vás zavede na ostrov Ven, odkud pozoroval hvězdnou oblohu jeden z největších vědců rudolfinské doby, astronom Tycho de Brahe. Zápisník vysílá v premiéře Český rozhlas 1- Radiožurnál vždy v sobotu ve 12.05. Reprízu pak můžete poslouchat tentýž den tamtéž ve 22.05 a v pondělí ve 13.05 na stanici Praha.