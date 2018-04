Cestování plné hudby a rusalek: místa, kde žil a tvořil Antonín Dvořák

Většina životopisů začíná vcelku fádním údajem „narodil se“. Ano, to víme, bylo to právě před 175 lety, počátkem září v 1841 v Nelahozevsi. Dnes sem lidé jezdí zejména kvůli renesančnímu zámku, ale výlet můžete spojit s prohlídkou Dvořákova památníku v rodném domě a kostela sv. Ondřeje, kde jako malý koncertoval. Na náměstí stojí skladatelova socha, každoročně se tu konají slavnosti Dvořákova Nelahozeves a k výletu láká stezka, po níž prý Dvořákovi chodívali k příbuzným do Kralup.

Dvořák, Praha a Nové Město

V šestnácti letech odešel Dvořák do Prahy studovat varhanickou školu v Konviktské ulici na Starém Městě a po studiích hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla, kde působil pod taktovkou Bedřicha Smetany. Seznámil se s herečkou Josefinou Čermákovou; ta měla čtyři sestry a Dvořák si do rodiny Čermákových pravidelně docházel přivydělávat hodinami klavíru. Zatímco Josefina se později provdala za hraběte Václava Kounice, Dvořák si vzal jednu z jejích mladších sester, Annu.

Dům v Žitné ulici a dům pro tajnou milenku

Kde Dvořák bydlel? První dvě symfonie složil v bytě na Senovážném náměstí, nicméně „jeho“ čtvrtí se stalo Nové Město. Bydlel na Karlově náměstí a posléze už s rodinou také v ulici Na rybníčku. Z okna prý Dvořákovi měli přímý výhled na zvonici kostela sv. Štěpána.

V době, kdy Dvořákovi žili v domě s výhledem na zvonici kostela sv. Štěpána, jim zemřely první tři děti.

Další stěhování bylo poslední, protože plných sedmadvacet let až do Dvořákovy smrti roku 1904 pak bydleli v Žitné ulici v domě č. 14. Tady, u klavíru, nad nímž visela Beethovenova podobizna, vznikala jeho vrcholná díla, průčelí domu v prvním patře zdobí Dvořákova busta. Není bez zajímavosti, že ve stejném domě posléze bydlel Josef Suk, mladý houslista Českého kvarteta, který se roku 1898 oženil s Dvořákovou dcerou Otylkou.

A konečně na Novém Městě najdete i Muzeum Antonína Dvořáka, které sídlí v půvabném barokním Michnově letohrádku v ulici Ke Karlovu. Tady ale Dvořákovi nikdy nebydleli; letohrádek postavil začátkem 18. století Kilián Ignác Dientzenhofer pro hraběte Jana Václava Michnu z Vacínova, který tu prý ubytoval svou tajnou milenku.

Léta ve Vysoké u Příbrami

Když se v listopadu 1877 Josefina Čermáková provdala za Václava Roberta hraběte z Kounic, dostala od něj jako svatební dar zámeček ve Vysoké u Příbrami a záhy sem pozvala sestru s rodinou. Dvořákovi Vysoká učarovala; od švagra časem odkoupil ovčín se špýcharem na druhém konci vesnice a nechal ho přebudovat v příjemný patrový dům, nazývaný vila Rusalka.

Kdyby se splnilo otcovo očekávání, stal by se Antonín Dvořák řezníkem v rodné Nelahozevsi.

Následujících dvacet let na Vysoké rodina rok co rok trávila letní měsíce a Dvořák se tu s nadšením věnoval svým zálibám – sadaření, chovu holubů a samozřejmě komponování. Vznikla tu díla, řazená do vrcholného období Dvořákovy tvorby, například opera Čert a Káča nebo symfonické básně Polednice, Vodník a Zlatý kolovrat.

Cesta za rusalkou

Zatímco vila dodnes patří Dvořákovým potomkům a je veřejnosti nepřístupná, novorenesanční zámeček slouží jako skladatelův památník. V expozici se dozvíte řadu zajímavostí nejenom o Dvořákových inspiračních zdrojích i o zamilovaných místech v okolí, ale také o manželích Kounicových a jejich hostech, kteří na Vysokou jezdívali. Prohlédnete si kostýmy a scény z některých Dvořákových slavných oper, nesmíte zapomenout ani na procházku k Rusalčinu jezírku, k němuž vás od zámečku dovede modrá turistická značka.

Letohrádek, kde sídlí Dvořákovo muzeum, prý dal postavit hrabě Michna pro svou tajnou milenku.

Je to sice nejznámější Rusalčino jezírko v Česku, není ale jediné. To druhé, které pro změnu inspirovalo libretistu Rusalky Jaroslava Kvapila, musíte hledat poblíž Chudenic u Klatov. V mapách bývá označeno jako Kvapilovo jezírko a leží západně od vrchu Bolfánek s rozhlednou a s Americkou zahradou.