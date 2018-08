Výlet do nejlepšího maloměsta světa. Málaga je klenot Andalusie

Při poznávacích cestách na Pyrenejský poloostrov turisté nejčastěji míří do Barcelony, Madridu či portugalského Lisabonu. Milovníci koupání pak na jihu Španělska vyhledávají především rekreační centrum Marbella. Ovšem nad proslulým pobřežím Costa del Sol byste neměli minout Málagu, kam se z Prahy dostanete letadlem za necelé čtyři hodiny.

Není tu takový shon turistů jako v „provařené“ Barceloně, ačkoliv je tu rozhodně spousta věcí k vidění. Vždyť historie města sahá až do sedmého století před Kristem, kdy jej založili Féničané.

Poté bylo součástí římského impéria, jehož minulost připomíná Teatro Romano - římské divadlo pod pevností Alcazaba, která zase nechává vzpomenout na arabskou vládu.

Nejlépe zachovaná arabská pevnost ve Španělsku pochází z 11. století a jedná se o palácový komplex obsahující věže, zahrady nebo fontány. Na kopec mohou ti méně fyzicky vybavení vyjet moderním výtahem a naskytne se jim krásný výhled na město a přístav.

Ovšem nejen opevnění Alcazaby chránilo Málagu v dávných dobách před nájezdy pirátů. Jen pár stovek metrů severněji leží hrad Gibralfaro obehnaný pevnými a širokými zdmi, které v roce 1487 po tři měsíce dobývala vojska katolického krále Ferdinanda. Hrad padl až poté, co dobyvatelé jeho obyvatele v podstatě vyhladověli.

Milovníci historie by si také neměli nechat ujít návštěvu katedrály z 18. století nedaleko přístavu. Její nádhernou podobu věhlasní stavitelé zvelebovali přes 250 let, a také proto se zde snoubí renesanční a barokní styly. Překrásné oltáře, zdobené varhany nebo zářící vitráže vás naprosto uchvátí. Šest eur za vstup rozhodně není třeba litovat a při delším pobytu ve městě si můžete dokonce rezervovat večerní prohlídku s výstupem na střechu.

Málaga však nežije pouze minulostí. Procházku v přístavu mezi palmami si můžete zpestřit i návštěvou muzea moderního umění Centre Pompidou, jehož vchod v podobě pestrobarevné prosklené krychle určitě neminete. A pokud chcete vidět něco „střízlivějšího“, můžete si prohlédnout muzeum automobilů nebo se podívat na díla místního rodáka Pabla Picassa.

Málaga Poloha: u Středozemního moře na jihu Španělska Region: Andalusie Populace: cca 570 tisíc obyvatel Poblíž: Sevilla (200 km), Granada (120 km), Gibraltar (140 km)

Slavný malíř se v Málaze narodil, avšak žil zde jen do svých deseti let, než se celá rodina přestěhovala do La Coruni. Nicméně místní jsou na Picassa nesmírně hrdí a nedaleko muzea, čítajícího přes dvě stovky jeho děl, můžete na nedalekém Plaza de la Merced posedět na lavičce s jeho sochou.

Ne každý chce na dovolené běhat od jedné kulturní památky ke druhé, v tom případě můžete zajít na podívanou do býčí arény anebo na fotbal, vždyť na stadionu La Rosaleda se hraje pravidelně španělská La Liga. A pokud si chcete užít jen samotnou přírodu, vyražte do blízkých parků a pohoří či se jen tak projděte přístavem až k písčité pláži la Malagueta za majákem.

Výhodou Málagy je, že vše máte v podstatě poblíž a nikam se nemusíte zdlouhavě plahočit. Jakmile dojedete městským autobusem k přístavu, máte na jedné straně pláž a býčí arénu, na druhé straně katedrálu, a za zády směrem od moře pevnosti Alcazaba a Gibralfaro. Vše do dvaceti minut chůze. A pokud byste se ztratili v historických uličkách, místní vás se shovívavým úsměvem nasměrují. Život tu přece jen plyne o něco pomaleji.

Během teplých španělských večerů pak není nic lepšího než jen tak posedět v některém z „tapas barů“ kterých je všude bezpočet. Při objednání tapas by na vašem talíři neměl chybět sýr manchego a oblíbená šunka jamón, chybu určitě neuděláte ani při objednání některého z druhů paelly. A čím jiným vše zapít, než populárním dezertním vínem Málaga. Salud!