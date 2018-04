Drž to pořádně! Jak vypadají největší fotografická klišé cestovatelů

S boomem sociálních sítí získalo i cestování úplně nový rozměr. Podle průzkumu z loňského roku se víc než polovina uživatelů (přesně 52 %) inspiruje při plánování svých cest právě cestovatelskými fotkami přátel. A šestasedmdesát procent lidí sdílí na sociálních sítích své snímky z dovolené.

Fotky z prázdninových cest jsou zkrátka mimořádně vděčným a oblíbeným tématem. Podle průzkumu serveru Travelweekly je lidé dokonce sdílejí častěji než fotky dětí, domácích mazlíčků a jídla.

A pětašedesát procent lidí tvrdí, že bez Facebooku by vůbec nevěděli, kde strávili jejich příbuzní a přátelé dovolenou.

Hotdog fotky

Na druhou stranu pokud to se sdílením dovolenkových snímků přeženete, můžete se přátelům definitivně zprotivit. Průzkum z roku 2014 totiž ukázal, že víc než třetina lidí si blokuje přátele na sociálních sítích právě kvůli příliš velké frekvenci, s níž sdílejí prázdninově cestovatelské fotky.

Ostatně není se co divit, protože víc než polovina lidí zveřejní fotku s výhledem z balkonu hotelového pokoje. Téměř třetina se pak podělí o fotku toho, co má na dovolené na talíři, každý pátý sdílí fotku sama sebe ve slunečních brýlích a téměř dvacet procent vyfotí aktuálně popíjený koktejl, nebo cestu na letiště.

To nejhezčí z mojí dovolené jsou moje opálené nohy!

Mimochodem víte, co jsou to „hotdog legs“? To je mimořádně oblíbený snímek pokrčených nohou, respektive opálených stehen, který jejich majitelka pořídí na pozadí bazénu nebo moře. A zároveň se, podle serveru Daily Mail, jedná o jednu z nejotravnějších a nejtrapnějších fotek, kterou můžete na svých cestách udělat. Těsně následují snímky selfie v bikinách a melodramatické vzkazy psané do písku na pláži.

Polibek Sfingy

Samostatnou kapitolou jsou potom fotografie, které se postupem času staly dokonalým cestovatelským klišé. Je nám líto, ale ať už se šikmou věž v Pise rozhodnete podpírat, nebo naopak demonstrujete svou sílu tím, že ji na fotce odtlačujete, s originalitou to skutečně nemá nic společného.

Fotografie z cest: lepší pocit, horší vzpomínky Za určitých okolností může fotografování vést k tomu, že si zážitek méně užijeme a hůře pamatujeme. A fotografování u šíkmé věže může být pro fotografy i fotografované bezmála traumatizující. Přečtěte si: Focení vaše vzpomínky nezachrání

Právě tento typ snímku zařadil například deník Telegraph na čelní místo výčtu největších klišé prázdninových fotek. Pokud nechcete sklouznout na úroveň trapnosti, pokuste se také nelíbat Sfingu (a to kamkoli, vtipný a originální není ani polibek na její zadek) a nedržet Eiffelovku (či pyramidu v Gíze) na dlani, ani za špičku.

Ze stejného důvodu se nedoporučuje fotit se s rozpřaženýma rukama před sochou Krista v brazilském Riu (podobně nelichotivě dopadají v anketách i fotky napodobující pózu sochy Svobody), nebo v meditativní poloze před Tádž Mahalem (případně na okraji libovolného skalního útesu). Skupinové fotografie na přechodu Abbey Road a pózování se členy hradní stráže (jakékoli národnosti) vám také body za originalitu nepřihrají.

Pokud chcete přijít o přítele na sociálních sítí, nezapomeňte jim poslat z dovolené fotku koktejlu, který jste si právě koupili. Na ulomený nos egyptské sfingy si musí sáhnout každý pořádný turista.

Pokud byste ale čistě náhodou naopak toužili po dokonalé sbírce fotografických klišé, nezapomeňte se vyfotit před nějakým historickým monumentem ve skoku, a pokud možno i s výrazem „duck face“, tedy našpulenými rty.

Ačkoli skuteční znalci trendů (více informací najdete zde) tvrdí, že absolutním fotografickým hitem je nyní výraz „fish gape.“ Věž v Pise tedy, pokud možno, podpírejte s lehce pootevřenými rty, s jemným náznakem zubů a neutrálním výrazem.