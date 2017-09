Nástrahy cestování v těhotenství. Virus zika, ale i obyčejná teplota

Podle docenta Rastislava Maďara, vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty OU v Ostravě a odborného garanta Center očkování a cestovní medicíny Avenier, je z tohoto hlediska nejrizikovějším obdobím první trimestr.

„Do dvanácti týdnů těhotenství probíhá vývoj orgánů plodu a infekce u matky může způsobit vznik vrozených vývojových vad,“ varuje. Těhotná žena má podle jeho slov navíc oslabenou imunitu, a tak je náchylnější k infekcím, které by ji jindy minuly bez povšimnutí.

Zika a ti druzí

Jednou z nejčastějších otázek, kterou v této souvislosti doktor Maďar dostává, a to nejen v internetové poradně Cestovni-nemoci.cz, je nebezpečí nákazou virem zika. Obávají se ho jak ženy, které se chystají na dovolenou, kde chtějí zkoušet otěhotnět, tak ty, co už gravidní jsou a plánují cestovat do exotičtějších krajin.

Jejich zodpovědný přístup lékař obecně chválí a ochotně jim poskytuje informace o výskytu viru zika v té které destinaci, zároveň však dodává, že ve světě je i mnoho dalších infekcí, které nemají takovou mediální pozornost, ale pro cestovatelky, zejména ty těhotné, mohou představovat velké riziko.



Mnoho českých párů hodlá rozšířit svou rodinu právě na exotické dovolené. Odborníci ovšem radí dobře zvážit destinaci.

U ziky je ovšem třeba myslet nejen na samotnou expozici virem, ale také na to, že zůstává ve spermatu muže, který s nám přišel do kontaktu, až po dobu šesti měsíců. Proto lékař doporučuje i po návratu z ohrožené lokality snahy o rozšíření rodiny o toto období raději odložit.



Aktuální mapu výskytu viru zika na obou polokoulích (v angličtině) najdete na tomto internetovém odkazu. Seznam zemí, kde je možné se s tímto virem setkat, je k dispozici také na stránkách amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ZDE.

Těhotné ženy však v dalekých destinacích ohrožuje nejen zika a známé exotické choroby jako břišní tyfus, malárie, horečka dengue nebo žlutá zimnice (mapy s oblastmi pravděpodobného výskytu najdete ve fotogalerii), ale také třeba „obyčejná“ chřipka, spalničky, neštovice, toxoplazmóza, kampylobakterióza, listerióza, vzteklina, parazitická onemocnění a mnoho dalších.



Prevence je základ

Specialista na cestovní medicínu proto apeluje na to, aby ženy v požehnaném stavu zvážily všechna rizika a ideálně své cestovní plány řešily už měsíce dopředu. Prevence je totiž jedním z klíčů k tomu, aby všechno dopadlo dobře a miminko přišlo na svět v termínu a ve zdraví.



Jelikož těhotenství je kontraindikací pro většinu očkování, které se doporučují cestovatelům do exotických destinací (gravidní žena může být standardně očkována pouze proti chřipce a černému kašli), je vhodné všechny potřebné vakcinace absolvovat ještě před otěhotněním.



Jestliže už ale žena byla očkována a po několika týdnech zjistí, že je těhotná, není to podle docenta Maďara důvod k panice nebo obavám. „Pro živé i neživé vakcíny platí, že pravděpodobnost komplikací je extrémně nízká,“ dodává odborník.



Problém může nastat i tehdy, kdy cílová destinace vyžaduje očkování proti žluté zimnici, protože to v těhotenství nemůže být aplikováno. V takovém případě lékaři napíšou ženě do mezinárodního průkazu potvrzení, že nemohla být očkována, ale je na úřednících, zda ji s tímto dobrozdáním nakonec do země pustí, nebo ne.



„Cestuje pak ovšem zcela nechráněna a riskuje zdraví své i plodu, protože na tuto nemoc neexistuje specifický lék a většina nakažených s těžkou formou infekce umírá,“ varuje odborník.



Úskalí přesunu z bodu A do bodu B

Podle docenta Maďara však těhotným cestovatelkám nehrozí obtíže jen v cílové destinaci, ale problematická může být už sama cesta. Pokud se přesouvá na místo své dovolené letecky, jedná se samozřejmě o tu nejpohodlnější a nejrychlejší variantu, ale i ta má svá úskalí.



Létání v požehnaném stavu sice není tabu - letecké společnosti umožňují cestovat na palubách svých strojů ženám do 32. týdne a někdy až 36. týdne těhotenství – ovšem je třeba počítat s jistým nepohodlím. Už proto, že větší rozměry v pase jsou v nevelkém prostoru pro pasažéry jasným hendikepem a potřeba nastávajících maminek chodit „na malou“ je výrazně vyšší než u většiny ostatních cestujících.



Rizikové může být každé prostředí s nahromaděním osob - třeba na letišti, nádraží, při cestě místní dopravou.

Zejména při delších letech se také zvyšuje riziko hluboké žilní trombózy, ke které jsou gravidní ženy náchylnější, proto je nutné se během letu co nejvíce pohybovat. Je například šikovné rezervovat si místo do uličky, aby procházky neblokoval spící cestující, nastávající maminka by měla obléci kompresní punčochy, pohybovat nohama i vsedě a dostatečně pít.



„Je rovněž nutné si uvědomit, že rizikové může být každé prostředí s nahromaděním osob, zejména cizinců, nejen v letadle, ale i na letišti, nádraží, při cestě místní dopravou,“ dodává docent Maďar.



„Patogeny vylučují i bezpříznakoví nosiči stejně jako lidé v inkubační době, kteří si neuvědomují, že jsou infekční. Platí to i pro osoby s mírným průběhem nemoci, kteří ji považují za lehkou virózu, mohou však být nebezpeční pro vnímavé osoby v okolí,“ vysvětluje.



Zlatá střední cesta

Nejvhodnější dobou pro cestu těhotné ženy do exotické ciziny je podle něj 18. až 24. týden gravidity. Zároveň ovšem docent Maďar cestovatelkám doporučuje zcela se vyhnout oblastem s výskytem malárie, žluté zimnice, horečky dengue, zika či spavé nemoci.



Mezi aktivity nevhodné pro těhotné ženy na dovolené patří i potápění.

Je také dobré zamyslet se nad tím, co hodláte na dovolené podnikat. Lenošení v resortu nebo lehké procházky po okolí jistě nepředstavují žádné výrazné riziko.

Ženám v pokročilejším stupni těhotenství se však nedoporučuje namáhavé cvičení, vyhnout by se měly i horkým koupelím, sauně, vodnímu lyžování, jízdě na vodních skútrech, potápění a podobně.



Stejně tak by si měly odpustit výlety do výrazně vyšších nadmořských výšek. Uvádí se, že všechny těhotné ženy by neměly překročit pomyslnou hranici 3658 metrů (12 000 stop) nad mořem, ty s rizikovým těhotenstvím nebo ve vyšším stupni gravidity by pak neměly překračovat limit 2500 metrů (8200 stop). Důvodem je ohrožení plodu nižším přísunem kyslíku.



V Thajsku a v „tom“

Hodně daleko od domova prožila část svých dvou těhotenství i Barbora Malá ze středních Čech. Nebylo to sice v plánu, ale stalo se. Že je poprvé „v tom“, zjistila před pěti lety na začátku několikaměsíčního pobytu v Thajsku, takže se do poradny dostala poprvé ve čtvrtém měsíci. Co se týká profylaxe, měla tehdy za sebou jen základní očkování proti hepatitidě A a B.

„Jestli jsem se bála zdravotních komplikací? Šíleně,“ vzpomíná dvojnásobná maminka. „Také jsem hned vyhledala svého gynekologa, který naštěstí také tráví zimu v Thajsku. Prostě jsem za ním zaletěla. Chtěla jsem od něj pomoc, radu, odborné slovo... A on na to: Co byste víc chtěla? Máte tu spoustu ovoce, zeleniny, slunce a teplo, zatímco doma v Česku je zima a tma!“



Pár let nato se z delšího pobytu v Thajsku vracela už ve druhém měsíci. „To jsem stihla v termínu i první kontrolu a vystavení těhotenské průkazky,“ směje se. Naštěstí měla obě těhotenství hladký průběh. Jediné, co tedy udělala, bylo následující: přizpůsobila jim své sportovní aktivity, jedla hodně zeleniny a ovoce a horlivě sjížděla na internetu stránky o těhotenství.



„Samozřejmě jsem si dávala pozor na hygienu. Jídlo jsem venku jedla jen tepelně upravené a užívala jsem si exotické ovoce, kterého bylo všude dost, jako ananas, mango, liči, dragon fruit, kokos,“ vzpomíná.