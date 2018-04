Pro cesty do Kanady je od 10. listopadu potřeba elektronická registrace

Registrace prostřednictvím on-line formuláře zůstává nyní dobrovolná. Vstup na kanadské území bez předchozí registrace se toleruje například kvůli cestujícím, kteří si dosud nejsou vědomi nového opatření. Ale od 10. listopadu budou před nástupem do letadla od cestujících vyžadovány veškeré potřebné dokumenty, upozornila ambasáda.

Prodloužení přechodného období podle ambasády pomůže cestujícím i leteckým společnostem na požadavek lépe reagovat. „Cestující a aerolinky tak získávají na přípravu na tento nový požadavek více času. Od 10. listopadu 2016 však musí mít všichni cestující do Kanady ze zemí s bezvízovým stykem s Kanadou, včetně občanů České republiky, cestovní registraci eTA, aby mohli nastoupit do letadla do Kanady,“ uvedla.

„V praxi to znamená, že před cestou do Kanady je nutné přes internet požádat o registraci, bez ní není možné do Kanady letadlem vycestovat. Zpravidla to trvá několik minut, ale doporučujeme podat si žádost ještě před zakoupením letenky,“ doplňuje mluvčí velvyslanectví Michael Vlček. Cestovní registrace se vyřizuje on-line za poplatek sedm kanadských dolarů (přibližně 130 korun). Platí maximálně pět let, nebo do vypršení platnosti pasu.

Žádost je možné vyřídit pouze na portálu kanadské vlády, zdůraznila ambasáda. Varovala cestující před neoficiálními cestami k vyřízení eTA. „Doporučujeme dávat si pozor na jiné webové stránky, které se mohou tvářit legitimně, ale na nichž je účtován poplatek vyšší než sedm kanadských dolarů,“ stojí v tiskové zprávě velvyslanectví.

Občanům Kanady, kteří míří do vlasti, stačí platný kanadský pas. Lidé s povolením k trvalému pobytu v Kanadě se musí prokázat platnou kartou povolení k trvalému pobytu, ale o eTA nežádají.