Cestou okolo Stříbra

Město Stříbro je původně hornická osada rozkládající se na břehu řeky Mže. Prvá zmínka o kutání stříbra je z let 1140 - 1172. Kolem roku 1240 byla osada přenesena z údolí na levé návrší nad řekou. V 16. století těžilo město ze své polohy na norimberské obchodní cestě. Zástavba města byla poznamenána třicetiletou válkou a četnými požáry v 15. a 16. století, které změnily ráz města. Dnes je střed města převážně renesanční s barokně či empírově upravenými fasádami.

Historické jádro má částečně dochovaný systém opevnění z 1. poloviny 14. století s Husitskou baštou a Židovskou brankou. Dominantou města je pozdně gotický kostel Všech svatých, na náměstí stojí renesanční radnice s novorenesančními sgrafity na průčelí. V 16. století bylo pod městem založeno Nové město - dochovala se gotická Koubkova branka a renesanční kamenný most s věží.

Ze Stříbra se vydáme po červené z načce severovýchodním směrem, sjedeme dolů k řece Mži, kterou přejedeme na pravý břeh a podél jejího břehu a s železniční tratí po naší pravé ruce šlapeme po úpatí kopce Evangelista do míst, kde řeka vytváří mírné meandry. Zde také začíná vodní nádrž Hracholusky s délkou vzdutí 22 kilometrů a se 34 metrů vysokou sypanou hrází, ve které je navíc umístěna Kaplanovy turbína. Za chvíli najedeme na asfaltovou cestu, která nás přivede do jednoho z mnoha rekreačních míst podél celé přehrady - do Vranova.

Ze silnice ale brzy odbočíme doprava, přejedeme Sytenský potok a míříme k železniční trati vedoucí z Plzně právě do Stříbra. U zastávky Sulislav je mohylové pohřebiště z doby bronzové. V těchto místech opustíme červenou značku a na další kilometry se vydáme po žluté značce, která nás dovede po dvou kilometrech do vesnice Sulislav. Za vesnicí jedeme chvíli po polní cestě, vzápětí najedeme na lesní cestu, přejedeme jednu z vedlejších místních komunikací a po kilometru odbočíme doleva na dále neznačenou lesní cestu. Žlutá značka pokračuje dále směrem do Nýřan.

My ovšem sjedeme do další vesnice, nesoucí název Hněvnice a zde se napojíme na silnici, vedoucí dolů z kopce do nedalekého Vlkýše. Obec plynule přechází v Heřmanovu Huť. Tato osada byla původně spojená s místní železárnou, která zaměstnávala na 1300 dělníků, v počátku 20. století byla přestavěna na sklárnu, vyrábějící lisované užitkové sklo. Z Heřmanovy Hutě pokračujeme po zelené turistické značce, která nás směrem na západ vede k obci Kladruby.

První úsek vede po polní cestě, po kilometru vjedeme do lesa a po lesní cestě jedeme k silnici, vedoucí ze Stoda do Stříbra. Tu na okraji lesa poblíž Ostrova u Stříbra přetneme a lesem Březovka se blížíme ke Kladrubům. V místech, kde se lesní cesta stáčí doleva, značku opustíme a stále po téže lesní cestě přejedeme Žďárský potok a napojíme se na modrou značku.

Pokud bychom pokračovali stále po zelené značce, sjeli bychom prudkým klesáním až před Kladrubský klášter, kde prochází naopak modrá značka, na kterou jsme se v místě Žďárského potoka již napojili. Tímto si ušetříme zdolání značného převýšení, na druhou stranu se ochudíme o možnost vidět klášter v Kladrubech. Asi tak po třech kilometrech a projetí okolo kopce Jirná se ocitneme na okraji města Stříbro, které jsme před 2,5 hodinami opouštěli.