Cestou na sever po Aljašské dálnici

18:18 , aktualizováno 18:18

Na Aljašku se lze dostat trojím způsobem. Kdo se nechce příliš zdržovat cestou, volí samozřejmě letadlo. Množství severoamerických měst má přímé spojení s Anchorage, tradičním výchozím bodem cest na Aljašku je však Seattle (denně přes 20 letů do Anchorage, několik do Juneau i Fairbanksu). Zpáteční letenku Seattle - Anchorage lze přitom dnes pořídit i pod 250 dolarů. Jste-li ochotni si na jednu cestu vyšetřit alespoň tři dny, nenechte si ujít plavbu lodí po tzv. Aljašské mořské cestě vedoucí ze Seattlu podél pobřeží do jihovýchodního cípu Aljašky. Můžete-li si dovolit cestovat týden, nejlépe pak dva, dopřejte si dobrodružství a svobodu jízdy v autě nezkrocenou subarktickou Kanadou - vydejte se po Aljašské dálnici.