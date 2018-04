Cestou kolem Nepomuku

Jakmile opustíme město, projedeme serpentinou a budeme klesat do obce Dvorec. Pokračujeme stále po hlavní silnici, která nás dovede k železničnímu přejezdu, který přejedeme a znovu se napojíme na zelenou značku, jež přichází od železniční zastávky. Vlevo od naší trasy leží Panský rybník, vpravo se nachází Dvorecký rybník ležící na Myslívském potoce.

Z Dvorce se dostaneme do obce Vrčeň. Zde se nachází barokní sochy z poloviny 18. století, lidová architektura a dva památné stromy - lípy, se značným obvodem kmenů. Ve Vrčni zdoláme mírné stoupání a po silnici zamíříme k zalesněnému kopci Chlumec, který se nachází vlevo od trasy. Zde uvidíme raně barokní kapli U svatého Vojtěcha s kopulí a lucernou. Silnici kříží Čečovický potok, jakmile ho přejedeme značka po několika metrech odbočí ze silnice doprava do lesa.

Po lesní cestě začneme stoupat směrem ke kopci Štědrý a dále vstříc Liškovu. Pak pokračujeme do Kladrubců. Za vesnicí si můžeme všimnout kaskád rybníků na Černém potoce. Zelená značka odbočí doprava do terénu, ale my zůstaneme na silnici. Projedeme lesem a zjistíme, že silnici kříží červená značka. Na červenou také doprava odbočíme a pojedeme po okraji Velkého Životického rybníka.

Po pěti stech metrech se znovu napojíme na zelenou značku a přijedeme do vesničky Podhůří. Po silnici zamíříme k hlavnímu tahu z Plzně do Písku, vozovku přejedeme a míříme do obce Kotouň. Zde můžeme jet i po silnici, značka ovšem vede terénem. Z Kotouně stoupáme po lesní cestě do Oselců, kde se nachází zámek, který dnes slouží jako učiliště.

Z Oselců vyjedeme západním směrem a v ohybu silnice necháme pokračovat zelenou značku doprava a zamíříme po silnici přes Chlumy a Nekvasovy do vesnice Mileč. Na návsi stojí lípa o úctyhodném obvodu kmene téměř pěti metrů. Zpět do Nepomuku se vrátíme po silnici a zelené značce od jihovýchodu.