Všichni čeští turisté se vrátí z Egypta do neděle. Domů je dopraví šest charterů

Pět z plánovaných šesti charterových letů zajistí letecká společnost Travel Service, jeden ČSA.

Pro leteckou společnost Travel Service, se kterou spolupracuje například největší česká cestovní kancelář Exim Tours, dále Čedok, Firo, Fischer a další, to budou prozatím poslední lety. Cestovní kanceláře totiž zájezdy do Egypta až do poloviny února zrušily. Jak to bude dál, se v současné chvíli neví, cestovky se rozhodnou podle vývoje situace.

"Převážná většina turistů dokončí svůj pobyt v plánovaném termínu. Pouze asi 70 lidí odjede o pár dní dříve, těm samozřejmě vrátíme rozdíl v ceně," řekl pro iDNES.cz obchodní ředitel Exim Tours Jan Koláčný.

Některé cestovní kanceláře zrušily zájezdy až v pátek ráno

Co se týče jednoho letu ČSA, s kterým spolupracuje CK Blue Style, Dolce Vita a pak několik menších cestovních kanceláří jako např. Azur Reizen, nebylo ještě v pátek ráno jasné, zda budou chartery pokračovat. Tyto cestovní kanceláře nebyly totiž rozhodnuty, zda zájezdy zruší. Podle zjištění iDNES.cz ale i ony nakonec zájezdy zrušily.

"Pro tento týden poslední charterová linka HOLIDAYS Czech Airlines tak odletí v sobotu 5. února do Hurghady prázdná, bude pouze nabírat české turisty na cestu domů," potvrdila pro iDNES.cz mluvčí ČSA Hana Hejsková.

V současné době se pohybují ztráty českých leteckých společností způsobené situací v Egyptě kolem 100 milionů korun a ztráty cestovních kanceláří kolem 50 milionů, uvedl Tomio Okamura.

Stornopoplatky aneb jsou klienti rukojmími cestovek?

Všechny větší cestovní kanceláře jako např. Exim Tours, Fischer, Firo Tour, Alexandria a další se rozhodly, že klientům nabídnou místo již zakoupených zájezdů do Egypta alternativu. To znamená buď jiný termín zájezdu do Egypta, nebo jinou destinaci. Třeba CK Fischer nabízí svým zákazníkům výměnou za Egypt Kanárské ostrovy nebo Spojené arabské emiráty. Pokud by klienti alternativu odmítli, vrátí jim plnou cenu původního zájezdu bez stornopoplatků.

Podle současných českých zákonů, které jsou v souladu se zákony EU, však cestovní kanceláře mají právo stornopoplatky účtovat, vysvětlil mluvčí AČCKA Tomio Okamura. A to i přesto, že klient sám zájezd zrušit nechce a trvá na jeho uskutečnění. Týká se to zejména výjimečných případů, kdy Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučí z bezpečnostních důvodů cesty do dané destinace.

"Pokud by ale cestovní kancelář měla případné stornopoplatky účtovat, tak by to mělo být maximálně ve výši poplatků, které cestovním kancelářím naúčtují jejich dodavatelé," zdůraznil Tomio Okamura.

Z pohledu klienta se situace přesto jeví jinak. "Zaplatil jsem 30 tisíc za zájezd, který se nekoná, a ne mojí vinou, a cestovka mi vrátí třeba jen 60 procent ceny zájezdu? Zákon nezákon, připadám si jako rukojmí cestovky," domnívá se Aleš Novák.