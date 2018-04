Čeští turisté v cizině: stále více pletek s drogami

Čeští turisté se zřejmě poučili a s drogami si už tolik nezahrávají například v Thajsku, kde za jejich pašování hrozí tresty dlouhé desítky let. Jediného Čecha, kterého letos zatkla thajská policie za držení drog, tamní soud poslal do vězení jen na dva měsíce. Měl totiž u sebe pouze pět gramů marihuany.

"Zadržených za drogové delikty přibývá hlavně v zemích Latinské Ameriky," uvedl ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra a dodal: "Podle mého názoru to neznamená, že by se naši turisté stále více zaměřovali na drogy. Lidé zkrátka více cestují - a to i do Latinské Ameriky."

Šéf diplomacie ve čtvrtek celkově hodnotil uplynulou letní sezonu. Ta začala 15. května a skončila v polovině září.

Nejvíce Čechů zahynulo v Německu

Letos v létě zemřelo v zahraničí o sedmnáct Čechů méně než loni. Přesto se z dovolených a cest nevrátilo devadesát lidí.

"Loni jsme nejvíce úmrtí zaznamenali v Chorvatsku. Letos tam klesl počet zemřelých Čechů na polovinu a první místo ve smutném žebříčku zaujalo Německo, kde zemřelo dvanáct našich občanů," upřesnil ministr Vondra.

Nejčastější potíž? Ztráta pasu

Téměř 170 českých turistů si také poleželo v nemocnicích. Nejvíce, tedy asi sedmdesát, jich hospitalizovali Chorvaté. Tam také mělo 178 Čechů dopravní nehodu. Celkem za hranicemi během sezony bouralo 295 českých občanů.

Nejčastějším problémem, který musely české konzuláty a ambasády v létě řešit, je však ztráta cestovních dokladů. Letos za sezonu vydaly 915 náhradních cestovních průkazů. Vrásky úředníkům přidělalo i 256 Čechů, kteří byli v letní sezoně v zahraničí zadrženi policií.