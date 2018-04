Čeští turisté si u nás nejvíc oblíbili Šumavu, ukázal průzkum

Na druhém místě jsou Krkonoše, Podkrkonoší a západočeské lázně. Vyplývá to z nejnovějších zveřejněných výsledků průzkumu domácího cestovního ruchu společnosti Ipsos Tambor a agentury CzechTourism.

Na Šumavu přijelo v létě ze vzdálenosti nad 100 kilometrů 74 procent návštěvníků z Česka. Do Krkonoš a dalších regionů na druhém místě to bylo 59 procent. Do Prahy přijelo ze vzdálenosti nad 100 kilometrů 43 procent oslovených návštěvníků z Česka. Celkem ze vzdálenosti nad 100 kilometrů přicestovalo letos v létě 42 procent dotázaných, což je téměř dvojnásobek cestování na takovou vzdálenost v zimě.

"Typickým dopravním prostředkem zůstává automobil," uvedl Michal Straka z Ipsos Tambor. Letos v létě cestovalo na výlet vozem 72 procent návštěvníků tuzemských regionů.

Výzkum mapuje návštěvnost v jednotlivých turistických oblastech v Česku.

Zaměřuje se například na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb nebo vybavením regionu.

Cestovní ruch budou agentury monitorovat od roku 2010 do roku 2014 vždy v letním a zimním období na vzorku zhruba 50 tisíc respondentů ročně.