Čeští turisté se do Egypta v únoru nepodívají. Cestovky ruší zájezdy

O rušení zájezdů do Egypta informoval Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Na stále rostoucí politickou nestabilitu v Egyptě zareagovaly některé české cestovní kanceláře již o víkendu. Například CK Fischer začala nabízet svým klientům náhradní zájezdy na Kanárské ostrovy nebo do Spojených arabských emirátů. Samozřejmě záleží na ceně původního zájezdu, do určitých destinací si musí zájemci doplatit případný rozdíl.

"Rozhodli jsme se, že na příštích 14 dnů zrušíme do Egypta všechny zájezdy," potvrdil pro iDNES.cz mluvčí CK Fischer Dan Plovajko. "Klientům nabízíme buď jiný termín, jinou destinaci nebo vrácení peněz bez stornopoplatků," upřesnil Dan Plovajko.

CK Exim Tours, která má v Egyptě nejvíc českých turistů, ruší zájezdy do této destinace na celý únor. "Chartery odletí, ale prázdné, jen aby přivezly zpět domů české turisty," uvedl pro iDNES.cz obchodní ředitel Jan Koláčný.

Podobně se vyjádřila CK FIRO-tour: "V souvislosti se situací v Egyptě nabízíme všem našim klientům, kteří mají koupený zájezd do Egypta, možnost překnihování na kterýkoliv jiný letecký zájezd z naší nabídky, bez stornopoplatků."

CK Alexandria zrušila zájezdy do Egypta s plánovaným odletem 6. a 13. února. I tato cestovní kancelář nabídne svým klientům změnu termínu zájezdu s čerpáním do 30. dubna, jinou destinaci či vrácení peněz.

V letoviscích je klid, ale panuje nejistota

České cestovní kanceláře přistoupily k nabízení alternativních zájezdů hlavně poté, co zahraniční agentury začaly o víkendu stahovat britské a americké turisty ze země, domnívá se analytik z firmy MAG Consulting Jaromír Beránek.

Svoji roli sehrálo i varování Ministerstva zahraničních věcí České republiky, které od soboty začalo občanům doporučovat cesty do Egypta jen v nejnutnějších případech.

V neděli rovněž začaly přicházet znepokojivé zprávy o demonstraci v Hurghadě, kde v tuto chvíli pobývá několik set českých turistů.

Podle informací delegátů CK Fischer, která má v egyptských letoviscích v tuto chvíli několik set turistů, se klientům preventivně nedoporučuje po setmění opouštět hotel. V Hurghadě prý proběhla menší demonstrace několika desítek lidí, turisté se o tom ale většinou dozvěděli až ze sdělovacích prostředků. "V Šarm aš-Šajchu je zatím klid. To se ale může kdykoli změnit, proto situaci sledujeme a v případě nutnosti jsme schopni flexibilně zajistit předčasný návrat našich turistů do České republiky," doplnil Dan Plovajko.

To, že situace v letoviscích je stabilní, potvrdil i český velvyslanec Jiří Slavík. Podle něho jsou z dovolenkových resortů hlášeny jen individuální případy násilí a žádné větší nepokoje bezprostředně nehrozí.

Celkem je nyní v egyptských letoviscích (Hurghada, Taba, Šarm aš-Šajch, Marsa Alam) na tisíc Čechů.

Už minulý týden cestovní kanceláře zrušily fakultativní výlety do Káhiry, Asuánu a Alexandrie.

ČSA vypravily letadlo s větší kapacitou

Na vyšší poptávku po zpátečním letu z Káhiry do Prahy zareagovaly v pondělí České aerolinie. Na pravidelnou linku v 8 hodin nasadily letoun Airbus A320, který disponuje vyšší sedačkovou kapacitou.

Provoz na káhirském mezinárodním letišti v pondělí zkomplikovaly návaly zájemců o odlet ze země. Lety se zpožďují a letecké společnosti jsou nuceny posouvat plánované termíny odletů, což se dotklo i spoje ČSA.

Až do této chvíle odlétalo do Egypta z Česka sedm charterů, o které se dělilo několik cestovních kanceláří, jako např. Exim Tours, Čedok, FIRO-tour, CK Fischer a některé menší.

iDNES.cz uspořádal mezi čtenáři o víkendu anketu, zda by v současné chvíli odjeli do Egypta na dovolenou. Pouhých 2 300 lidí odpovědělo, že ano, zatímco dalších 16 000 by do Egypta neodjelo.

Místo Egypta nastoupí jiné destinace

To, že v posledních týdnech výrazně poklesl prodej zájezdů do Egypta a Tuniska, potvrdila i cestovní agentura zajezdy.cz. "Zájem o cestování ale neklesá, naopak oproti loňskému roku stoupl o celých 20 procent, a to dokonce i v minulém týdnu," uvedla pro iDNES.cz manažérka komunikace a marketingu agentury Kateřina Komedová.

Zájem českých turistů se tak přesouvá na jiné destinace. "Místo Egypta a Tunisu budou hlavním hitem v zimních měsících Kanárské ostrovy, Spojené arabské emiráty a Thajsko," upřesnila Kateřina Komedová. Tyto země nabízejí optimální klimatické podmínky a také cena je se zájezdy do Egypta srovnatelná či nepatrně vyšší.