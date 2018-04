Čeští turisté podceňují očkování proti exotickým nemocem

Všichni tři nemocní muži z jižní Moravy navštívili samostatně africkou Tanzanii, Zambii a Jihoafrickou republiku. "Malárie je nebezpečná a nelze ji brát na lehkou váhu," řekla Anna Přívorová z Krajské hygienické stanice v Brně.

První z nemocných mužů přestal brát takzvaná antimalarika, protože mu z nich bylo nevolno; druhý konstatoval, že není nutné léky užívat. Třetí muž bral sice léky, ale špatné. "Všichni tři měli štěstí, že alespoň částečně antimalarika brali. Účinek nemoci nebyl tak intenzivní. Jejich stav je dobrý, ale musí být pod pod lékařským dohledem," uvedla Přívorová. Nelze podle ní vyloučit, že se malárie vrátí. Lékařka připomněla, že loni zemřela na malárii na Slovensku osmnáctiletá turistka.

Malárií se mohou nakazit turisté především při cestách do rovníkové Afriky, Asie a

jižní Ameriky.

Antimalarika se berou týden před odjezdem a čtyři týdny po návratu domů. Kvůli týdennímu výletu do Afriky je tak turista musí užívat šest týdnů. Léky platí sám a přijdou na 700 korun. Malárii přenáší hmyz a nemoc se může objevit až rok po návratu z dovolené. Projevuje se horečkami s opakovanou zimnicí, pocením a bolestí břicha. "Stačí užívat jednu tabletku do týdne. Vždy nejlépe večer a po jídle. Člověk pak nesmí pít alkohol a měl by léky brát před spánkem," radí Přívorová.

I v dnešní době se podle epidemiologů najdou cestovní kanceláře, které své klienty na očkování vůbec neupozorní. "Ačkoliv je už zájemců o očkování dost, mnoho lidí ještě stále ochranu před infekčními chorobami v zahraničí podceňuje. Přitom například malárie je nyní velkou hrozbou po celém světě a od infikovaných komárů se mohou lidé nakazit především v některých zemích Asie, Afriky, Jižní Ameriky. Nebezpečná je také vzteklina a další nemoci," uvedla epidemioložka Ludmila Sattranová z českobudějovické krajské hygieny.

Připomněla, že zájemci o očkování by se měli na hygienických stanicích informovat na potřebná očkování minimálně dva měsíce před cestou. "Trvá nějakou dobu, než látky začnou působit. Samozřejmě, že kromě očkování informujeme o tom, čeho se mají cestovatelé v dané zemi vyvarovat a jak se tam mají chovat. To je velmi důležité, protože například u nás se běžně jí na ulicích, ovšem například v Turecku či Indii bych stravování na ulici absolutně nedoporučovala," poznamenala Sattranová, podle níž je očkování vhodné při cestách do zemí především na východ a jih od nás.

Kromě očkovací látky proti žluté zimnici, kterou v plné výši hradí stát, si všechny ostatní vakcíny platí zájemce. Na očkování si musí lidé připravit několik set korun.

Samozřejmě záleží na délce a formě pobytu. Při cestách po Evropě hygienicí doporučují očkování proti žloutence typu A, která je v zahraničí hodně rozšířená. Očkuje se ale i například proti břišnímu tyfu, vzteklině, meningokokové meningitidě, choleře, žluté zimnici a proti malárii.

Zdravotníci doporučují před výběrem zájezdu seznámit se s danou zemí, jejími zvyklostmi a náboženstvím. Značnou obezřetnost přitom doporučuje u zájezdů pro osoby se zdravotními problémy, například diabetiky a kardiaky. Pro ně totiž může být pobyt v tropech doslova utrpením, také časový posun může režim chronicky nemocného člověka zcela narušit.