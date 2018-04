Čeští turisté mohou využít v létě služeb nových úřadů

Ministerstvo zahraničí podle ředitele právní a konzulární sekce Rudolfa Jindráka posílí také kvůli letní sezóně v rámci svých možností zastupitelské úřady například v Aténách či v Madridu.

Pracovníci uvedených úřadů turistům každoročně pomáhají například v případech krádeží či ztrát, úrazů, onemocnění nebo dokonce úmrtí.

Nejednou také vstupují do nejrůznějších problémů návštěvníků z České republiky s místními úřady. Zmíněná pomoc spočívá v doplňkovém prodeji valut, půjčkách, vystavování náhradních cestovních dokladů, ale například i podílu na vyřizování převozu ostatků letních obětí zpět do vlasti.

Zdravotní pojištění před jakoukoliv zahraniční cestou musí být samozřejmostí, zdůraznil Jindrák. Pokud turisté cestují s kanceláří, měli by si u ní podle něj raději ověřit, zda je skutečně dostatečně pojistila. Automobilisté by zase neměli zapomenout na pojištění vozu a měli by mít v pořádku nejen své osobní doklady, ale i od auta. Například loňský konzul v chorvatském Zadaru Jan Vališ připomněl i několik nepříjemných případů zadržení českého vozidla chorvatskými úřady.