Čeští turisté mohou nadále požívat na Slovensku některých výhod a slev

Počet českých návštěvníků lze vzhledem k příbuzenským a přátelským vazbám z minulosti jen odhadovat, nicméně Češi vedou žebříček zahraničních hostů. Obdobně jako jiní cizinci, preferují nejatraktivnější místa, tedy Tatry, Podunají, Bratislavu a Považí.

Nehledě na to, že Slovensko nabízí našim turistům nebývalý "jazykový komfort", a přes přetrvávající benevolenci místních úřadů, je záhodno vyvarovat se zbytečných patálií, které by dovolenou mohly zkalit hned na počátku.

Cestuje se bez víz, ale je třeba mít v pořádku doklady, tedy cestovní pas či platný občanský průkaz, samozřejmě s vyznačeným občanstvím. Zřejmě vážnějším se jeví upozornění, jak důležité může být zapsání potomků v cestovním dokladu, což především platí pro cestující babičky s vnoučetem, pokud to ovšem nemá vlastní pas.



Jinak na hranicích problémy nehrozí: celní unie umožňuje neobchodní vývoz a dovoz do hodnoty 5000 Kč a i bez devizového povolení lze v cestovním styku vyvézt (i dovézt) bankovky v ekvivalentu celkové hodnoty 200 000 českých korun.

Mnoho ubytovacích zařízení či půjčoven sportovního náčiní nadále bere Čechy jako "domácí" a účtuje jim stejně jako Slovákům, nebo uplatňuje trojí ceny - pro tuzemce, pro české občany a pro ostatní. Je dobré se na cenu informovat předem. Ceny potravin jsou v průměru o 15 až 20 procent vyšší než u nás, oběd v restauraci stojí od 80 do 120 slovenských korun bez nápojů.

Sice platí povinnost prokázat se na požádání dostatečným množstvím valut, úřady požadují ekvivalent 15 dolarů na osobu a den či doklad o zajištěném pobytu, ale v praxi se neví o případu, že by měl český občan kvůli tomuto ustanovení problémy.

Trestné je dovézt omamné látky, a to i pro vlastní potřebu, a trestní sazby jsou vyšší než v ČR.

Na asi 200 kilometrech slovenských dálnic se vyžaduje příslušná známka. Na auta s motorem do 1600 ccm stojí 200 slovenských korun, nad 1600 ccm 400 a pro kempinkové vozy a mikrobusy či autobusy do 3,5 tuny tisícovku. Nálepka je běžně k dostání na přechodech, v některých benzínových stanicích a na poštách.

Předpisy dovolují uhánět na dálnici až stotřicítkou, po běžných komunikacích devadesátkou a v obcích šedesátkou. Řidiči je zakázáno za jízdy telefonovat z neupevněného mobilu a chodci mají na přechodu přednost před automobilisty, kteří je nesmějí ani ohrozit. Ceny benzínu a nafty jsou obdobné jako v ČR, například litr naturalu stojí 21,40 slovenských korun. V nouzi může mototurista volat na číslo 123, respektíve 0123.

V případě zdravotních potíží či nehody přijde vhod mezistátní dohoda o zdravotní péči a meziresortní dohoda o způsobu účtování zásahu letecké záchranné služby, ale na paměti je třeba mít, že jde o naléhavou pomoc. Doporučuje se tedy připojistit, což lze i na Slovensku. Turisté by s sebou měli mít průkaz své zdravotní pojišťovny nebo i doklad o připojištění.

To platí zejména při cestě do Tater. Podceňování velehor se nevyplácí: letos zde zahynulo již devět českých turistů, což je dramatický nárůst oproti loňským čtyřem případům. Po nevydařené loňské sezóně, poznamenané záplavami ve střední Evropě, a po chudé nadílce sněhu hoteliéři s napětím čekají na letní nápor, kdy se očekává minimálně vytíženost pětasedmdesát procent, a turisté na letošní ceny.

Atraktivnost má zvýšit letní sáňkařská dráha v Tatranské Lomnici, připravuje se výstavba golfového hřiště a kryté tenisové dvorce. Kromě toho letos chtějí ve Vysokých Tatrách nabídnout rafting (splavování řek), školu skalního lezení, paragliding či tradiční poznávací programy a túry na horských kolech.

Důležitá telefonní čísla jsou obdobná jako v ČR: policie 158, záchranná služba 155, požárníci 150.

V případě potíží lze požádat o pomoc český zastupitelský úřad v Bratislavě (telefon: 07/5361204-07, mimo pracovní dobu je diplomatická služba k zastižení na mobilním telefonu 0901710508), v případě pobytu v Prešovském či Košickém kraji pak je třeba obrátit se na konzulát ve východoslovenské metropoli (095/6231801).

Nejvíce problémů, jak říká vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky Jan Kaše, způsobují následky dopravních nehod, úrazy v Tatrách a krádeže hotovosti či cestovních dokladů.