Čeští skialpinisté míří na Peak 38

Ti nejlepší

O Peak 38, který leží v oblasti Solo Khumbu v těsném sousedství velikánů Lhotse (8501 m), Lhotse Shar (8386 m) a nejvyššího Everestu (8848 m), se pokusí česká skialpinistická esa.

Vladimír Smrž vstoupil do povědomí veřejnosti poté, co slyžoval jako první Čech z výšky nad 8000 metrů. Členem útočné skupiny Expedice Peak 38 je zároveň současná nejlepší česká skialpinistka Alice Korbová, na jejímž kontě se vyjímá prvovýstup a prvosjezd obtížnou severní stěnou Piku Lenina (7134 m, Pamír).

Nezlezená hora

Elizabeth Hawley, slavná a široké horolezecké veřejnosti velice dobře známá kronikářka himálajského horolezectví, potvrdila faxem v úterý 15. července vedoucímu výpravy Robinu Baumovi, že Peak 38 nebyl dosud nikým vylezen. Podle jejích záznamů se horu pokoušela neúspěšně zdolat ruská výprava pod vedením Alexandra Iakovenka na jaře roku 1997. Rusové se dostali pouze do výšky 6400 m na jižním hřebeni hory tam, kde začíná jihovýchodní hřeben z Lhotse Shar.

Elizabeth Hawley dále uvedla, že oficiálním jménem hory, označované na mapách jako Peak 38, je Shantishikhar, ale může být nazývána také Shartse II. (Fax od E.Hawley v angličtině si můžete stáhnout ZDE.)

Představujeme Expedici Peak 38

Vedoucím Expedice Peak 38 je Robin Baum, který má bohaté zkušenosti s organizací himálajských expedic: vedl úspěšné výpravy na Tarke Kang (7202 m, Annapurna Himal, podzim 1998; Robin a další 2 členové vrchol, z toho 2 sjezdy na lyžích) a Cho Oyu (8201 m, z tibetské strany, podzim 2000; 3 členové vrchol, 1 sjezd - V. Smrž sjel jako první Čech osmitisícovku na lyžích).

V létě 2002 vedl Robin Baum výpravu na Pik Lenina (7134 m, Pamír), blížící se mrazivá noc ho ale spolu s Vladimírem Smržem zastihla ve vrcholových partiích nakonec nepřipravené na bivak a zahnala je na ústup necelých 100 výškových metrů od vrcholu. Jako obvykle se oba horolezci pustili dolů z hory na lyžích.

Dalšími ze 6 členů horolezecko-skialpinistického jádra výpravy jsou Vladimír Smrž, který sjel 5. října 2000 jako první Čech na lyžích šestou nejvyšší horu světa Cho Oyu (8. října 1998 vrchol a sjezd Tarke Kang, 7202 m; 5. října 2000 vrchol a sjezd Cho Oyu, 8201 m).

Jedinu ženou výpravy je v současné době nejlepší česká skialpinistka Alice Korbová (11.8.2001 prvovýstup a prvosjezd severní stěnou Piku Lenina, 7134 m, Pamír).

Lékařem výpravy je MUDr. Libor Chrastil (lékař na Cho Oyu v roce 2000).

Dalšími členy výpravy jsou Jirka Kalousek z horské služby v Říčkách (11. srpna 2001 prvovýstup a prvosjezd severní stěnou Piku Lenina, 7134 m, Pamír) a Vladimír Prieložný (9.10.1998 sólový výstup na Tarke Kang, 7202 m), který je tahounem celé skupiny při lezení – tréninku na českých skalách.

Celý tým doplňují už jen dva další členové. Kameraman Luboš Klíma bude v takto vysokých horách nováčkem; zpravodajství skialpinisté svěřili Janě Hanzlíkové (na podzim 1999 zpravodajka české expedice na Dhaulágiri; 23.7. 2000 Huascaran, 6768 m; 4.12.2002 Mera Peak, 6470 m, zimní výstup).

Průběh expedice

Výprava odletěla do nepálského hlavního města Káthmándú 4. září. Tady budou během prvních 3-5 dnů vyřízeny nutné formality týkající se získání povolení k výstupu na horu, nákupu potravin, fixních lan, plynových bomb a spousty dalších náležitostí. Do sudů se přebalí náklad pro nosiče.

Kolem 10. září skialpinisté vypraví náklad expedičního materiálu do vesnice Jiri v podhůří Himálaje, odkud ho dále do základního tábora ponesou horskými kamenitými stezkami nosiči.

Lyžaři a jejich dvoučlenná mediální podpora ve stejný den v Káthmándú nasednou do malého letadélka letícího do Lukly ve výšce 2800 m; odtud se vypraví aklimatizačním tempem a oklikami na několikadenní pochod do základního tábora (5200 m) pod jižní stěnou Lhotse Shar a Peaku 38.

Letenky zpět do Evropy jsou vystaveny na 29. října 2003. Předpokládaná suma, na kterou přijde skialpinisty tato výprava, se pohybuje kolem 1. 300 000 Kč.

Na expedici bude natočen kvalitní filmový materiál, který by se mohl objevit v televizi nebo na některém festivalu horolezeckých filmů. Pod pokličku expedice umožní skialpinisté nahlédnout prostřednictvím každodenního zpravodajství na stránkách iDNES, které bude zajišťováno satelitní sítí Thuraya. Rozhovory se skialpinisty, fotografie hory, kopii faxu od Elizabeth Hawley a další podrobnosti najdete ZDE .