Čeští horolezci našli pod K2 mrtvé tělo

"Radovan Marek mrtvolu objevil asi čtyři sta metrů nad základním táborem. Leží přímo v korytě potoka, ze kterého bereme vodu," hlásí z tábora postaveného ve výšce pět tisíc metrů nad mořem Josef Lukáš.

Horolezci informovali americkou i ruskou expedici, ale nikdo o původu těla nic neví. "Řekli jsme to samozřejmě všem styčným důstojníkům, ale zatím se nic nepohnulo. Takže neustále pijeme vodu z mrtvoly," uvedl Lukáš s tím, že všichni členové výpravy jsou v pořádku a postupují podle plánu.

"Zatím nám přeje počasí, tak se snažíme zafixovat cestu až do třetího výškového tábora," hlásí horolezci. Předpověď počasí je dobrá nejméně do konce týdne. potom by podle odhadů mělo pár dní sněžit. "Doufáme, že to bude opravdu jenom pár dní a že po 19. červnu budeme moci zase vyrazit do stěny," míní Josef Lukáš.