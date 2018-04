Čeští hokejisté se utkají v golfu

Za zrodem akce stojí havířovský gólman Pavel Cagaš, který má s podobnými turnaji zkušenosti ze zahraničí. "Kdysi jsem se s tím setkal na mistrovství světa. Stále více aktivních hokejistů propadá golfu, tak proč se jednou v roce nesejít a nezměřit síly," vysvětlil Cagaš.K největším aspirantům na vítězství má patřit obránce Jaroslav Špaček z Chicaga, který se po třech letech, co se golfu naplno věnuje, dopracoval k handicapu dvanáct. "Počítám, že zdatného konkurenta by mohl mít třeba v Romanu Čechmánkovi nebo Richardu Královi. Ale těžko odhadovat, sám jsem většinu kluků nikdy hrát neviděl," uvedl Cagaš.V širokém výčtu hráčů, kteří už přislíbili účast, dále figurují Petr Svoboda z Tampy, Milan Hejduk z Colorada, Filip Kuba z Minnesoty nebo Jan Hlaváč s Radkem Dvořákem z New York Rangers. "Mimo soutěž nastoupí navíc Robert Švehla a Robert Petrovický. Pokud čas dovolí, dorazí snad i Ivan Hlinka se Slavomírem Lenerem," přiblížil Cagaš.