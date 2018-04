Cesta za chlebovou vůní: na Hamousův statek, do Lenory a do Zubrnic

Hamousův statek, roubený dům s černou kuchyní, chlévy, stájemi, sýpkou a stodolou, který stojí v centru Zbečna proti kostelu sv. Martina, je v obci poslední svého druhu. Byl postavený na přelomu 16. a 17. století a od té doby je také podrobně zmapovaná jeho historie.

Chleba z Hamousova statku

Na Hamousově statku se chleba peče každou sobotu od května až do září.

Proč se statek jmenuje Hamousův? Název pochází z doby, kdy sloužil jako rychta; tehdy se stal rychtářem Dominik Hamous, kterému se nechtělo stěhovat do obecního, a tak obci šéfoval „ze svého“. Bydlelo se tu až do roku 1992 a o tři roky později se do interiérů podívali první návštěvníci.

Do Hamousova statku se každý rád vrací, a to zejména každou sobotu, kdy se kolem poledne ve staré peci peče domácí chleba. Letos se s pečením začíná v květnu a péct se bude až do začátku září.

Dospělí zaplatí vstupné 30 Kč, děti a senioři polovinu. A nezapomeňte, že jen pár kilometrů odtud leží hrad Křivoklát a obě místa snadno stihnete navštívit během jediného dne.

Pečení chleba v Lenoře

V Lenoře na Šumavě mají něco, co jinde v Česku najdete jen výjimečně – veřejnou obecní pec. V první polovině 19. století si ji postavili obyvatelé Lenory, aby společným pečením chleba ušetřili palivo. Pec v roce 1997 zachránila skupina místních nadšenců, která se později přeměnila na občanské sdružení Velká lóže pecařská.

Každou poslední sobotu v měsíci od dubna do konce prosince se od 9.00 do 13.00 hodin (a letos výjimečně také v sobotu 2. května) v Lenoře veřejně peče chleba, koláče, housky a česnekem potírané lenorské placky. Lenorský chleba se neprodává, ale rozdává zadarmo. Dobrovolný příspěvek můžete hodit do kasičky u přístřešku.

Za parní lokomobilou do skanzenu v Zubrnicích

Co předcházelo tomu, než se mouka dostala k pekařům na vál, můžete vidět na Zubrnickém májovém jarmarku, který pořádá skanzen v Zubrnicích o víkendu 9. a 10. května. Poprvé totiž uvidíte unikátní a plně funkční parní lokomobilu, která kdysi poháněla mlátičky při mlácení obilí.

Kromě lokomobily, která příští rok oslaví sto let od data výroby, si užijete staročeský jarmark, vystoupení pouličních divadel, kejklíře, kramářské písně, přehlídku uměleckých řemesel a samozřejmě spousty dobrot včetně koláčů, pečiva a voňavého chleba.

Vstupné na jarmark stojí 60 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti od 6 do 15 let a seniory, děti od 3 do 6 let platí 5 Kč.

Pekařská sobota ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

Pekařskou sobotu v Rožnově pod Radhoštěm provázejí soutěže, například běh pekařů s trakařem a třemi pytli mouky nazvaný S troškou do mlýna.

Léto je ještě daleko, ale už teď si můžete označit v kalendářích sobotu 18. července. Ten den se totiž v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konají oslavy pekařského cechu.

Pekařskou sobotu každý rok provázejí nejenom ochutnávky výrobků od rozmanitých pekařských firem, ale také výstavy a soutěže. A těch bude hodně, protože kromě očekávaných soutěží o nejlepší chleba a rohlík se pekaři utkají v neobvyklých disciplinách.

Slavnosti chleba ve Slupi

Chléb má už deset let své slavnosti - a kde jinde by se měly odehrávat než v renesančním vodním mlýně ve Slupi, jednom z největších v Česku. V pořadí již jedenácté Slavnosti chleba se konají v sobotu 5. září.

Provází je pečení chleba v historických pecích i ve vojenské polní pekárně, prohlídky mlýna, jarmark lidových řemesel, ochutnávky chleba a pečiva, folklorní a taneční vystoupení, výstava traktorů a zemědělské techniky či zpívaná mše svatá.

A protože mlýn je jednou z expozic Technického muzea v Brně, dopravu mezi nedalekým Znojmem a Slupí zajišťují historické autobusy.