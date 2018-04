Cesta z Tyrolska údolím Innu do Pasova

Inn v okolí Landecku je docela slušná horská řeka s typickou nazelenalou vodou. Právě kolem ní vede populární cykloturistická trasa Inntalradweg. Provází řeku podél jejího celého dalšího toku až k soutoku s Dunajem v Pasově.V Rakousku je této cestě věnována samostatná turistická mapa. Cesta se vine malebnou horskou krajinou, v její první třetině je sevřené údolí řeky zdobeno alpskými štíty, kde ještě koncem července mnohdy leží čerstvý sníh. Cesta dlouhá kolem 530 kilometrů se dá rozdělit do šesti etap s denními trasami od 70 do 109 kilometrů. Vzhledem k výškovému rozdílu mezi Landeckem a Pasovem by se mohlo zdát, že cesta vede stále z kopce. První den (90 km z Landecku do kempu v Kranebitten) projíždíte pěknou krajinou z kopce do kopce lesními cestami, které místy lemují krásné usedlosti. Na trase druhého dne (100 km z Kranebitten do Schlossbergu) leží město Innsbruck, dějiště dvou zimních olympijských her. V Innsbrucku je nemálo kulturních památek. Od V ítězné brány vede do centra široká Maria-Theresia Strasse, která je pro své výhledy na horský masív považována za jednu z nejkrásnějších ulic na světě. Je tu známý Landhaus a Annenský sloup z roku 1703. Další pamětihodností, která stojí za chvíli času, je komplex cisterciáckého kláštera ze 13. století ve Stans. Má krásnou polohu a v jeho pozadí se tyčí impozantní alpské štíty. Dnešní podoba tohoto kláštera je ze 17. století. K dalším zajímavým městům na trase patří maličký Hall in Tirol. Jeho dominantou je Mincovní věž z 15. století, kdy se v tomto bohatém obchodním středisku razily první velké stříbrné mince ve střední Evropě. Historické jádro města si zachovalo středověký ráz. V kapli sv. Jiří oslavil svou svatbu císař Maxmilián I. se svou druhou ženou. Další město - Schwaz - zažívalo hlavní rozkvět od 15. do 17. století, kdy se v okolí těžilo stříbro a měď. Jeho význam je patrný z řady zachovalých památek. Kostel Panny Marie je považován za nejkrásnější gotickou stavbu v Tyrolsku. Dále je tu františkánský klášter ze 16. století, nad městem hrad Frendsberg z 15. století a řada krásných měšťanských domů. Na trase 3. dne z Haus u Wörglu do Schechen (76 km) se dostanete do otevřené krajiny a u Kufsteinu nepozorovaně i na území Německa. Čtvrtý den vede trasa ze Schechen do Mühldorfu (70 km), za nímž čtyři kilometry ve směru na Pöhling je pěkný kemp v Moos ve statku, jehož majitel pochází z České republiky. Na tomto úseku je zajímavé město Wasserburg am Inn. Leží na poloostrově obtékaném Innem. Ve středověku bylo toto město významným bodem na solné cestě. Na trase pátého dne (74 km z Mühldorfu do Brannau) leží poutní město Alttöting. Každoročně sem zavítá půl milionu poutníků, věřících katolíků. V nejbližším okolí velkého náměstí je několik pozoruhodných církevních staveb. Uprostřed náměstí Kappelplatz je Karolínská kaple z roku 748, která patří k nejvýznamnějším objektům. Kolem ní je uloženo několik krásně vyřezávaných dřevěných křížů různých velikostí, většinou s údajem, kdo je věnoval. Poutníci s některým z nich obejdou jednou nebo několikrát kapli. To patří ke zdejšímu rituálu. V kapli se nachází obraz černé matky boží a řada dalších obrazů a 21 uren knížat a králů. O pár kilometrů dále, stranou Innu, je nad řekou Salzach, která zde tvoří hranici mezi Rakouskem a Německem, město Burghausen s tisíciletou tradicí. Jeho náměstí je lemované domy ze středověku, které jsou krásně renovované. K dominantě nad městem, vysoko nad řekou, patří zdejší hrad, který nelze přehlédnout. Je kilometr dlouhý a má šest nádvoří. Postaven byl roku 1025 jako královský dvůr císařovny Kunigundy, od 12. století byl sídlem bavorských vévodů. V jedné z hradních budov u vchodu do hradu je muzeum fotografie. Město Branau am Inn bylo v 17. století jednou z nejmodernějších bavorských pevností, k Rakousku bylo připojeno koncem 18. století. Město je rodištěm Adolfa Hitlera. Narodil se ve zdejší knihovně, v ulici u vchodu do náměstí. Tento dům patří k nejméně udržovaným v ulici. Tohoto rodáka tu nic nepřipomíná jmenovitě, pouze žulový balvan před knihovnou na chodníku nese nápis »Již nikdy fašizmus a jeho hrůzy«. Poslední den vede trasa z Brannau do Pasova (100 km). Vine se kolem Stausee s hnízdišti ptáků. Na okraji městečka Ering je informační středisko Evropské rezervace dolní Inn s volným vstupem, které rozhodně stojí za prohlídku. K onečná zastávka je město Pasov, které leží na soutoku tří řek - Innu, Dunaje a Ilzy. Inn se tu zdát být mohutnější než Dunaj, jeho voda je mnohem světlejší. Pasau je známým sídlem biskupů, v dómu sv. Štěpána jsou jedny z největších varhan na světě z dvacátých let tohoto století.