Cesta z Hejnic: pohoda

Protože turisté jedou většinou podél řeky Smědé, je výlet pohodový. Jsou tu ale i místa, kde je potřeba šlápnout do pedálů nebo kolo kousek vytlačit. Patří k nim i kopec k zámku ve Frýdlantu nebo stoupání k rozhledně za městem.

Návštěvníci poznají po cestě nejhezčí místa povodí a určitě ocení práci starostů i ochranářů, kteří stezku zařídili. V současnosti se připravuje i prodloužení značené trasy až na Smědavu. To už bude spíš horský úsek, ale kamenité koryto řeky nabízí po celé stezce krásné pohledy na horské tůně i vodopády Smědé. Cestou čeká i řada míst, kde se vyplatí odbočit z trasy. Stojí tu například kostel v Hejnicích nebo v Raspenavě.

Stezka míjí kamenné křížky, hezké chaloupky i mohutné roubené statky, místy křižuje i koleje motoráčku. K Frýdlantu vede trasa už podél klidné řeky, jsou tu krásná stromořadí a upravená cesta přes most až skoro pod zámek připomíná promenádu. Průjezd městem je náročnější, výletníka snad značky dobře povedou a ten pak opět může odbočit k rozhledně klubu turistů. Dál se lidé vypraví po polních a lesních cestách. Poustecká obora je klidné lesní místo a točená cesta podél potoka a romantická místa přecházejí opět do údolí Smědé.

Návštěvník se dostane do širokého údolí u Višňové, tady se řeka ohýbá a často se rozlévá do celé šíře údolí. Jezdí tu také vlak a ti, kteří jsou už unavení, mohou zamířit domů motoráčkem. Až si trasu projedete a změříte své síly, můžete se vydat na další kilometry za turistickým hraničním přechodem v Andělce. Tam trasa končí, nebo začíná - pro ty, co se vydají v opačném směru.