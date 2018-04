Cesta vlakem už není nejlacinější

České dráhy vysvětlují zdražování tím, že musí do cen promítat inflaci a rostoucí náklady na energie. "Zvyšování nákladů budou muset do cen promítnout v budoucnu i ostatní přepravci," uvedl Václav Kůžel. Největší autobusový dopravce v regionu, společnost ČSAD Autobusy Plzeň, zatím zvýšení cen nechystá. "Nejméně půl roku by měly současné ceny autobusové dopravy vydržet," sdělil ředitel ČSAD Autobusy Plzeň Miroslav Hucl. Přes růst cen jízdného se zatím železničáři neobávají poklesu počtu cestujících. "Už jen proto, že lidí, kteří využívají dráhu nejčastěji a mají například týdenní či měsíční jízdenky, se poslední zdražení nedotklo," řekl náměstek Kůžel. Cestující, kteří se v jízdních řádech pídí po co nejlacinější přepravě, mohou kromě speciálních komerčních nabídek velkých přepravců ušetřit například i tak, že zvolí k přepravě některou z menších dopravních firem. Ty nezřídka nabízejí jízdné o několik korun nižší než velcí přepravci. Přestože se v souvislosti s poslední úpravou jízdních řádů České dráhy změnily ceny, počtu spojů se příliš změny nedotkly. V západních Čechách tak například kvůli malému vytížení zrušily jen čtyři osobní vlaky. Jedná se o dvojici odpoledních spojů mezi Františkovými Lázněmi a Plesnou a o noční vlaky Bělá nad Radbuzou - Tachov a Poběžovice - Bělá nad Radbuzou.



SROVNÁNÍ CEN ZA PŘEPRAVU AUTOBUSEM A VLAKEM v západních Čechách

Trasa Jízdné autobus Jízdné ČD obyčejné Jízdné ČD zpáteční

(ČSAD Plzeň) jednosměrné a traťové

Plzeň-Starý Plzenec 14 Kč 10 Kč 9 Kč

Plzeň-Chrást 14 Kč 14 Kč 13 Kč

Plzeň-Nepomuk 42 Kč 30 Kč 27 Kč

Plzeň-Brno 200 Kč 250 Kč 236 Kč

Plzeň-Rokycany 20 Kč 22 Kč 20 Kč