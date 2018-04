Cesta vede horami i kolem vojenských pevností

Pod skalkou je malá pevnůstka z roku 1938, připomene vám zánik první republiky. Až na Stožecké sedlo půjdete kolem Jelení skály neznačenou cestou, čímž si ušetříte sestup a stoupání po značených cestách. Na nejvyšším bodu hlavní silnice v sedle nastoupíte na modrou a s ní budete zvolna stoupat úbočím rozlehlého vrcholu Pěnkavčího vrchu. Letitý porost buků neumožňuje výhledy, ale to vám vynahradí čedičová skalka Pětikostelního kamene. Zkuste najít věže pěti kostelů, které jsou vidět na severozápadě, nejvýraznější je bílá věž ve Studánce. Než dojdete na křižovatku naší modré s červenou, všimněte si malých skalek, jsou křemencové a mají jména Ptačinec, Vrabčí kámen a Trojhran. Poblíž Černé brány při státní hranici přejdete na červenou a podél hranice budete pokračovat k Luži, hoře vysoké 793 metrů, v jeho vrcholové části můžete přímo stoupat po hranici. Výhled na všechny strany, a pokud bude jasno, spatříte Děčínský Sněžník, Milešovku, Sedlo, Ralsko, Bezděz, Ještěd, Hvozd a mnoho dalších kopců. K sestupu použijeme stále červenou a po serpentinové cestě sejdete k osadě Myslivny, zde je restaurace a pěší přechod do Německa. Trasa se tu kříží se zelenou značkou a pokračuje přes rekreační osadu Horní Světlá k malé přehradě Naděje. Byla postavena roku 1938, měla zabránit zátopám a zadržovat vodu pro pohon pily v osadě Hamr, tady jste také na nejnižším místě výletu (467 m). Naše červená zabočuje vpravo a asi kilometr jdete společně se žlutou od Jablonného v Podještědí. Vystoupáte po severním úbočí Suchého vrchu, v jehož svahu je malá, hůře přístupná ledová jeskyně. Opět jsou v okolí malé pevnosti postavené před zánikem 1. republiky. Cesty se tu dělí, vaše žlutá pokračuje vpravo, aby křižovala lesní silnici do Horní Světlé. Při silnici stojí obnovená socha Jana Nepomuckého na podstavci, poblíž Sirného pramene, nejde však o síru, ale o bahnité kašovité povlaky s obsahem železa. Je třeba k němu dojít asi padesát metrů po zelené, která tu končí. Po žluté dojdete až do Jedlové k vlaku. Stále lesem budete sledovat obranné pevnůstky, až vyjdete na již známé Stožecké sedlo. Můžete jít po žluté, klesne podél hlavní silnice vpravo, aby se následně ze silnice odklonila vlevo lesem k nádraží. Ale můžete použít i cestu okolo Jelení skály a přes Konopáč a Třípanský sloup. Nádraží v Jedlové ožívá několikrát denně, když se tu sjedou čtyři vlaky, aby se na jednokolejných tratích křižovaly, cestující přestoupili, a vše zas utichá do příjezdu příštích vlaků. Popsaný výlet měří osmnáct kilometrů, absolvujete sice dost stoupání a klesání, odměnou vám však budou krásné výhledy, velké bukové lesní partie i možnosti občerstvení. Mapa KČT Luži cké hory vám bude pomocníkem při častých změnách barev značených cest.

Pohled na Luž od cesty z Dolní Světlé ke Krkavčím kamenům