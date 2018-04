Cesta parníkem po proudu Nilu i času

"Vítejte, vítejte," rozplývá se manažer lodi ve službách cestovní kanceláře Escape. Sluhové v červených orientálních livrejích s tureckými fezy na hlavě se usmívají a s úklonou otevírají dveře do baru, který jako všechny místnosti na lodi nabízí příjemný klimatizovaný chládek a samozřejmě osvěžující nápoje.O páté se na horní palubě podává čaj se sušenkami. Člověku k pocitu turisty pod záštitou vlajky Jejího Veličenstva pak už chybí jen oblek vhodný gentlemana konce století, dámám pak klobouky se slunečníky. Avšak vzhledem k tomu, že i na konci října zde slunce vyhání teplotu nad třicet stupňů, je v plavkách přece jen pohodlněji. Přesto na plavání nelze ani pomyslet. Ne kvůli krokodýlům, ti zde byli už vyhubeni, ale kvůli mikrobům.Se západem slunce se zdvihá chladivý vítr. Noční plavba slibuje klid. Loď Súdán však většinou kotví v přístavech na řece, podobně jako další "plující paneláky". Přitom prý neexistuje žádný důvod, proč by loď nemohla plout. "Kapitán Jusúf je mistr, pluje za jakéhokoli počasí," ujišťuje Ali Fárid, který na lodi prodává suvenýry.Přestože vody Nilu jsou většinou klidné, čas od času se i zde zdvihnou vlny bouře - například předloni se na řece zvrhla loď Princezna Džihání i s našimi turisty.Případné obavy však snadno utiší večeře, jejíž součástí je pestrá škála salátů, příloh a druhů mas a oříškovo-medová baklava na závěr. A pak už propuká "Orientální noc".Průvodci dopředu nabádají své skupiny, aby si muži koupili tradiční džalabíjí (něco jako noční košile s dlouhými rukávy pro běžné nošení, při přepočtu vyjde na 200 korun). Ženy si mohou pořídit blýskavé orientální toaletky s odhalenými bříšky a samozřejmě šátky zahalující obličej."Musíš víc zakroužit boky, Juilette," vybízí za zvuků cizokrajné hudby průvodce čtyřicetiletou Francouzku, která si zkouší roli harémové hurisky. Kromě tance jsou na programu i hry. Prý místní a prý tradiční."To je jak na zájezdu ROH," vzdychne český turista, když průvodce přivazuje vybraným soutěžícím k pasu syrovou bramboru na provázku. Cílem je poněkud lascivními pohyby pánve bramboru rozkývat, zasáhnout druhou hlízu před sebou na podlaze a tím ji postrčit vpřed. Kdo první překoná vybranou vzdálenost, vyhrál. Nechybí ani tančení na zmenšujícím se listu papíru.Kdo ještě není unavený, může vyrazit na ztichlý břeh. Zde ho vítají dlouho do noci otevřené obchůdky a hlavně kavárničky, kde výhradně muži důstojně vyfukují kouř z vodních dýmek nebo hrají begamot. K tomu popíjejí čaj či kávu. Orientální noc pomalu končí.Ráno zve hlas gongu všechny ke snídani. A po ní vzhůru za nádhernými památkami nebo na rušný trh, kde se musí smlouvat až do roztrhání těla.Turistické lodě křižují řeku především od Asuánu po Luxor. Na programu jsou nejznámější monumety staré tisíce let: Údolí králů s Tutanchámonovou hrobkou, Memnónovy kolosy, Edfu a chrám Kom Ombó. Do známého skalního chrámu Abú Simbel vede pouze cesta vzduchem, protože silnice tam údajně nejsou bezpečné.Kdo si potrpí na projekty současnosti, může navštívit obrovskou přehradu a vodní elektrárnu postavenou se sovětskou pomocí v době vlády prezidenta Násira.V samotném Asuánu pak více než památky láká nejen tajemná vůně myrhy, kadidla, ale i různých druhů pepře, karí, ořechů a často něčeho, co se nedá česky ani pojmenovat nebo zapamatovat v původním znění.Samozřejmě stejně jako ve všech turistických centrech i na obou březích Nilu je záplava sošek z bazaltu, hlíny a slonoviny. Nicméně pro koření jezdí do Asuánu po staletí i sami Egypťané.Dámy si také mohou vyzkoušet esenciální oleje, které se prý vyvážejí i do Francie. Měly by si však rozmyslet zkoušení rtěnek připravovaných podle starověkých receptur - jsou opravdu nesmyvatelné, a to i několik dní. Tedy určitě po celou plavbu na lodi Súdán.I ta však po necelých čtyřech dnech končí a s ní i výlet do dvou historických období a jednoho Egypta.Plavby po Nilu parníkem Súdán pořádá Escape Travel International, Václavské náměstí 17, 110 00 Praha 1, tel. 02/24218864, fax: 02/24009293, odjíždí se každou neděli, cena: 39 000 Kč.