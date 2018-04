Cesta na "zelenou linii"

Lidé ztratili rozum, poslechli a začali se zabíjet. Řekové po desetitisících utíkali na západ, Turci směrem opačným. Byly rozděleny rodiny, ostrov ovládl zmatek, teror a nenávist. Kdo se opozdil, měl smůlu. Chlapi byli postříleni, ženy a dívky před masakrem znásilněny. Když nemocní mocní pochopili, že by brzy už nebylo komu vládnout, dohodli se, že ostrov rozdělí. Stejně tak dopadlo i hlavní město Nikósie. Na jedné straně Řekové, na druhé vlaje půlměsíc. Výstavní město dělí tzv. zelená linie. Chtěl jsem ji vidět. Táhne se uprostřed prosperujícího města a není vůbec zelená. Je to pás země pustý, špinavý s polorozbořenými domy a prorezavělými plechy. Z jednoho osamělého mrtvého domu nedávno upadl balkon.

Času a beznaději odolává železobetonový skelet rodinného domku. Stačilo by vyzdít zdi a postavit příčky. Hromady kamení, kusy zdí, spleť rezavých drátů. To je zelená linie. Jdou z ní chmury, ale i smrt. Na obou stranách linie stojí betonové zdi. Na ní jsou položeny pytle s pískem, mezi nimi střílny. Na druhé straně bojové linie jsou barely naplněné kamením. Nad nimi vlaje vlajka. Červený půlměsíc. Na zemi v oblasti nikoho leží ukřižovaný Kristus. Symbol lásky a naděje. Leží tu beznadějně pošlapaný a ponížený. Úzký proužek země rozděluje pohledné město i ostrov velikosti našeho západočeského kraje. Nikomu nepatří. Ale vstoupíš do něj a kdosi zmáčkne spoušť samopalu. Ve jménu svého národa boha, svobody, civilizace a peněz. Nenese žádnou vinu, nemusí mít výčitky svědomí. Zelená hranice v Nikósii nejenže není zelená, není ani hranicí míru. Tady tě ve jménu svého práva mohou zabít.