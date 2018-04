Cesta na žateckou Dočesnou vede přes pět skvělých minipivovarů

Kdo má rád pivo, ten by si neměl nechat ujít Dočesnou, dvoudenní oslavy dočesání posledního chmelového štoku v Žatci, které se konají začátkem září. A aby vám cesta lépe ubíhala, zve vás portál Kudy z nudy ještě do několika minipivovarů. Třeba se i do nich budete rádi vracet.