Cesta na šumavský Everest vede přes osm vrcholů

Z nominací zaslaných zástupci turistických regionů vzešlo v každé z pěti kategorií pět finalistů. O tom, která destinace se stane pro rok 2015 tou nejatraktivnější, následně hlasovala veřejnost. Šumavský Everest se v kategorii Zážitek na 1000 % pro celou rodinu: cena Kudy z nudy o vítězství utkal se Velkým světem techniky v Ostravě, přírodním dětským hřištěm Šťastná země v Radvánovicích u Turnova, se Safari v zoologické zahradě Olomouc a se zámkem Radíč.

Zdolejte nejvyšší horu světa!

Hra pro nadšené turisty Šumavský Everest vás seznámí s okolím Lipna a s Horní Planou.

Na první pohled je to jednoduché – Šumavský Everest totiž pokoříte výstupem na výstupu na osm šumavských vrcholů a bodů, které v součtu svých nadmořských výšek odpovídají skutečnému Everestu. Kromě dobrých bot, volného času a chuti vyrazit do přírody budete potřebovat hlavně vrcholový pas pro zápis výstupů, který získáte v infocentru na náměstí v Horní Plané, a foťák nebo mobil s foťákem. Na všech vrcholech totiž najdete budku s razítkem, které otisknete do svého vrcholového pasu. Ovšem pokud pas zapomenete doma, nezoufejte – jako důkaz postačí vaše fotka u budky.

Podle těch, kteří hru vymysleli, naopak nebudete potřebovat kyslíkové masky, šerpy, cepíny, mačky, lana, skoby, pojištění pro extrémní sporty, sponzory ani podpůrný tým – i když co si budeme povídat, s partou přátel (třeba i v roli šerpů) si určitě užijete víc legrace než sami.

Dva dny ze základního tábora až na vrchol

Hra končí opět v infocentru v Horní Plané odevzdáním vrcholového pasu s razítky ze všech osmi bodů Šumavského Everestu. Přemožitelé nejvyšší šumavské hory světa získají certifikát, podepsaný starostou Horní Plané Jiřím Hůlkou, a budou zaznamenáni do statistik.

Na vrcholu Knížecího stolce vyrostla před několika lety dřevěná rozhledna.

Díky pečlivým záznamům například víme, že prodej pasů byl zahájen loni v červenci, do poloviny letošního listopadu jich bylo vydáno více než 542 a 92 účastníků si již vyzvedlo svou odměnu. Chcete-li pokořit rekord, máte co dělat – nejrychlejší účastníci totiž Everest zdolali za pouhé dva dny. Záleží ale jen na vás, v jakém pořadí a jak rychle všechny body zdoláte. Hra je celoroční, ovšem v zimních měsících a ve sněhu se na vrcholky hor dostane jen málokdo.

Kde našlapete 8 848 výškových metrů?

Cestou na Třístoličník a Plechý nemůžete minout Schwarzenberský plavební kanál.

Některé vrcholy Everestu jsou snadno dosažitelné, protože kromě šumavských velikánů Knížecího stolce (1 236 m), nejvyššího vrcholu české strany Šumavy Plechého (1 378 m), Smrčiny (1 338 m), Třístoličníku (1 311 m) a Špičáku (1 221 m) se do součtu výškových metrů šumavského Everestu započítávají také lipenský přívoz v Horní Plané (725 m n.m.), rybník Olšina (732 m n.m) a jediný zahraniční účastník, rakouská rozhledna Moldaublick / Vltavská vyhlídka (1 022 m n.m.) s opravdu nádherným výhledem na údolí Vltavy a Lipenskou přehradu. Objevíte ji na severovýchodním svahu hory Sulzberg (1 041 m) přibližně kilometr od hraničního přechodu Zadní Zvonková.

Na Třístoličníku podle legendy na třech kamenných trůnech sedávali panovníci tří zemí.

Opatrnost je nutná zejména u Špičáku (pozor, nespleťte si ho s mnohem známějším Špičákem u Železné Rudy!) a Knížecího stolce. Oba vrcholy totiž leží ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a navštívit je můžete jen o víkendech a státních svátcích. Na Špičáku navíc není cílem samotný vrchol, ale lovecká chata v nadmořské výšce 1 106 m.

Jen pro zajímavost, razítka ze Smrčiny, Plechého a Třístoličníku můžete celkem snadno posbírat během jediného dne, pokud využijete hřebenovou cestu mezi Zadní Zvonkovou a Novým Údolím. Cestou navíc uvidíte Plešné jezero a atraktivní úseky Schwarzenberského plavebního kanálu!