Cesta na kouřící horu

Teplo z nitra hory lze samozřejmě u některých prohlubní cítit v každém ročním období, nejlépe "viditelné" je však v zimě. U prohlubní není sníh, roste tam zelená tráva a ze země stoupá pára. Úkazu se říká ventaroly, podle řeckého ventos - vítr.

Teplé proudění na vrcholu Borče bylo prvně popsáno roku 1833, tenkrát se úkazu přičítala tajemná moc, také se uvažovalo o doznívání sopečné činnosti v Českém středohoří. Podle některých badatelů mohlo také jít o podzemní propojení až k teplým pramenům na Teplicku pod Krušnými horami. Ani jedno z toho nebylo pravda.

Podle posledních pozorování jde o proudění vzduchu průduchy a trhlinami vnitřku kopce. V létě sestupuje teplý vzduch kopcem k úpatí. Cestou ohřívá skálu a na úpatí se dostává zpět do volné atmosféry. V zimě se proudění obrací. Studený vzduch se dostává do nitra kopce, tam se ohřeje o teplou skálu a na vrcholu vystupuje. Jeho teplota může být až +15°C, což stačí, aby se jako pára projevil viditelně nad otvory do nitra kopce. V mělkých prohlubních je pak téměř po celou zimu drobný život a trochu zeleně. S postupující zimou se teplota vycházejícího vzduchu snižuje.

Jak se lze na Boreč dostat? Když pojedete autem, je výhodné dostat se na E 55 směr na Teplice, v Bílince odbočte vlevo do osady Režný Újezd, tam zaparkujte a po naučné stezce vstoupejte vzhůru.

Ti, co přijedou vlakem, měli by vystoupit na zastávce Lovosice město. Poté projděte sídlištěm s modrou značkou od restaurace Besedy. Za tratí, proti hřbitovu, se zastavíte u kapličky P. Marie Einsiedelské, připomíná všechny padlé v první bitvě sedmileté války z roku 1756. Ztichlou krajinou se dále vydejte přes Vchýnice. Za obcí Bílinkou přejdete na žlutou značku a za necelých deset minut jste v Režném Újezdě pod Borčem.

Stepní květenu v zimě na Borči nenajdete, ale výhled k Milešovce je stále přitažlivý. Na vrcholu si přečtete o ventarolech, podíváte se do skalních prohlubní, ucítíte teplo a proudění vzduchu. Při sestupu je vidět i hrad Házmburk, ještě jednou uvidíte, kde se tenkrát bojovalo, a vrátíte se zpět do Režného Újezda. K vlaku můžete jít stejnou cestou, ale je možno pokračovat po žluté přes obec Boreč, hrad Košťálov a pak seběhnout k vlaku do Třebenic, z Borče je to také asi 6 km. K výstupu i sestupu použijte jen značenou cestu, neporušujte skalnatou stěnu v prohlubních, zachovejte vše i pro ty, co přijdou po vás.

Mapu České středohoří západ ocení ti, co tu budou poprvé.