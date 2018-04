Cesta metropolí na tři dny

DEN PRVNÍ

1) Versailles

Bývalé královské sídlo, dnes jedna z nejnavštěvovanějších památek Francie.

2) Eiffelova věž

Nejznámější symbol Paříže. Měří přes 320 metrů a byla postavena v letech u příležitosti Světové výstavy.

3) Invalidovna

První vojenská nemocnice, založena Ludvíkem XIV. V tomto areálu je pohřben i Napoleon.

4) Muzeum d'Orsay

Přestavěná budova bývalého nádraží nabízí umělecké sbírky od poloviny 19. století po začátek 20. století.



DEN DRUHÝ

5) Muzeum de Cluny

Je zde jedna z nekrásnějších světových sbírek středověkého umění a řemesel.

6) Katedrála Notre-Dame

Žádná budova města není tak těsně spjata s dějinami Paříže. Začala se stavět v roce 1163.

7) Sainte Chapelle

Tento kostel je považován za jeden z největších architektonických výtvorů západního světa.

8) Saint Jacques

V gotickém stylu postavená věž. Byla vybudována v letech 1508 až 1522.

9) Louvre

Nabízí jednu z nejlepších sbírek výtvarného umění na světě. Veřejnosti otevřen v roce 1793.

10) Palais Royal

Toto útočiště uprostřed města je lemováno podloubími s restauracemi, uměleckými galeriemi a obchody.



DEN TŘETÍ

11) Le Marais

Zřejmě nejúchvatnější čtvrť Paříže. Patří mezi módní čtvrtě s množstvím historických budov a galerií.

12) Muzeum Picasso

Základem sbírky jsou obrazy mistra, které připadly po jeho smrti francouzskému státu jako dědická daň.

13) Hřbitov Pére Lachaise

Hřbitov slavných osobností. Leží zde i spisovatel Balzac, skladatel Chopin či rocker Morrison.

14) Montmartre

Již zde nenajdete divadla a tančírny, ale rockové kluby. Úzké uličky si zachovaly atmosféru z obrazů van Gogha.

15) Pigalle

Poslední zastávkou třídenního putování může být navečer rušné náměstí Pigalle.

(vib)



JAK SE TAM DOSTAT:

Nejrychlejší je letecké spojení z Prahy do Paříže. Společnost Air France tam létá až 27 krát do týdne, let trvá asi 100 minut. Informace lze získat na telefonu 02/24227164, adresa: Václavské náměstí 10, Praha 1.