Cesta kolem zeměkoule dovnitř sebe sama

Není podstatné, kam člověk cestuje, ale to, že si díky cestování vždy znovu uvědomí, že po několika kilometrech se ocitá v jiném světě, v jiné době, mezi jinými lidmi, kteří mají jiné problémy a vztahy. Potom mu dojde, jak je život relativní a absurdní. Naše »velké problémy« se s odstupem času a vzdálenosti zdají méně podstatné. Čím dále je člověk od domova, tím mnohonásobněji to platí. Nejvíce jsem si to uvědomil v Indii. Minulý rok jsem byl na místech v Bengálském zálivu, která teď smetl cyklon. Třeba už je mrtvý prodavač,co mi vařil čaj. Právě jsem dokončil tříhodinový filmový dokument Cesta do Indie. Ten je odpovědí na otázku, proč jezdíme do exotiky, co nás na cizině láká. Náš film ukazuje,jak se člověku proměňuje pohled. První díl se jmenuje ÚŽAS: Je o zmatku a prvním šoku, kterým Indie turistu zahltí. Druhý díl je SMÍŘENÍ. Člověk začíná poznávat, že se až tolik nelišíme,že naděje a trápení lidí jsou si podobné. Člověk se začne otevírat a začíná tu zemi mít rád. Třetí díl se jmenuje VHLED. Když se uvolníme a odhodíme své bariéry a předpojatosti, potom sílí naše schopnost porozumět věcem a číst poselství duchovnosti. Ale při povrchním pohledu je Indie pouze zemí neuvěřitelného chaosu, přelidněnosti, bídy a špíny. My jsme se tam setkali se zajímavými lidmi. Závěrečný díl filmu například vrcholí rozhovorem s tibetským dalajlamou a setkáním s americkým hercem Richardem Gerem, který ve společnosti dalajlamy v severoindické Bódghaji tajně meditoval. Gere nám poskytnul rozhovor jako jediným: pod sochou Buddhy v tibetské svatyni se rozhovořil o své duchovní cestě, která ho přivedla až k dalajlamovi - a o univerzální lásce, kterou pochopil jako nejvyšší životní hodnotu. Úžasným zážitkem bylo, když jsme procházeli po ulici, kde jsme míjeli kolonii bangladéšských uprchlíků. Byl to jeden z nejpůsobivějších zážitků. Oni, kteří žijí v bahně,prachu, špíně, v přístřešcích spíchnutých z látek a odpadků, mají přesto úsměv nejenom na tvářích, ale i v očích! Jsou to v podstatě šťastní lidé, což je ve velkém protikladu k té naší vlastní materiální dostatečnosti a přitom permanentní naštvanosti.