Cesta kolem unikátní jeskyně

V Dolánkách, dostupných též ze zastávky na železniční trati mezi Turnovem a Železným Brodem, stojí za návštěvu zachovalá usedlost Dlaskův statek s expozicí Muzea Českého ráje. Z Dolánek může turista pokračovat údolní silničkou s modrým značením proti proudu Vazoveckého potoka. Asi po dvou kilometrech za odbočkou k osadě Slapy mine rekreační stavení (na místě někdejšího mlýna), za kterým silnička opouští údolí směrem k Frýdštejnu. Informační tabule upozorňuje na zdejší zajímavost - přírodní památku s jeskyní Bartošova pec. Součástí chráněného území je celý pseudokrasový systém (tj. vytvořený v nekrasových horninách) ponorných potůčků a vyvěraček v okolí obce Ondříkovice. Nejvydatnější vývěrovou jeskyní je právě Bartošova pec ústící nízkým otvorem při úpatí pískovcové skály poblíž informační tabule. Rovněž vnitřek jeskyně je velice nízký, a tak samozřejmě nepřístupný. Nevábný je už proto, že jej v délce několika desítek metrů vyplňuje protékající potůček, jenž vyvěrá z jeskyně rovnou do Vazoveckého potoka. Kdysi byl využíván v dávno zaniklé Bartošově sklářské huti. Ta dala pojmenování i přilehlému unikátnímu přírodnímu výtvoru. Turista může z údolí pokračovat přes Ondříkovice do Voděrad a odtud se po červeně značené cestě vrátit přes skalní oblast Drábovny do Dolánek nebo až do Turnova.