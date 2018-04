Cesta kolem Světa za tři hodiny

Vypravit se na cestu kolem světa se podaří jen málokomu, ač o tom jistě mnozí sní. Přesto se obyvatelům naší malé středoevropské země nabízí jedinečná příležitost. Svět jim totiž leží přímo u nohou. A podniknout kolem něj objevnou výpravu nezabere ani mnoho peněz, natož času.Vítr nad rovnou jihočeskou krajinou dokáže být v tomto ročním čase až nepříjemně silný, ale stojaté vody rybníka Svět přesto znatelněji nerozhýbe. Mohutná vodní plocha se tak jako už po staletí zařezává do Třeboně a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mělo být jinak. A však i v této neměnnosti je cítit život. Mohou za to postavičky pohybující se mezi vzrostlými stromy na dlouhé hrázi a čas od času se zastavující. Co pohledávají v tak nevlídném čase na březích bičovaných větrem přicházejícím od vody? Jsou na cestě kolem Světa. Každému, kdo takovou pouť podnikne, kyne skutečné poznání, jak se na výpravu hodnou toho jména sluší. Dozví se mnohé o soužití člověka s okolní přírodou, která mu ne vždy byla v těchto krajích příznivě nakloněna. Seznámí se s historií a současností rybníkářství a lázeňství, lidovou architekturou i důležitými společenstvími rostlin a živočichů. To vše nabízí naučná stezka, která se na dvanácti kilometrech vine kolem jednoho z našich největších rybníků. Stačí se jen držet bílých značek se šikmým zeleným pruhem, které návštěvníka ke všem místům hodným zřetele zavedou. Zajímá vás třeba, proč se jedna ze zastávek jmenuje Odměny? Chcete se dozvědět něco o známých třeboňských rašeliništích, z nichž pochází surovina pro zdejší lázně? Na všechny tyto otázky odpoví cedule na šestnácti oficiálních zastávkách vybudovaných podél celého rybníka. Tak například: kdo ví, že se Svět původně jmenoval Nevděk? Nazval jej tak Jakub Krčín z Jelčan, když jej budoval. A to pro těžkosti při výstavbě a neshody s třeboňskými měsťany. To vše napoví zastávka u svatého Vojtěcha. Jinou zajímavostí je odbočka ke Schwarzenberské hrobce vystavěné v anglickém parku na břehu rybníka. Pseudogotická stavba je tak řemeslně dokonale zvládnutá, že jí nebylo třeba po více než sto let opravovat, jak informuje zdejší tabule. Kromě jiného je zde pochována většina příslušníků tohoto šlechtického rodu, který na Třeboňsku vládl nepřetržitě od roku 1660 až do konce druhé světové války. Stavba je to natolik zvláštní, že zastavit se u ní na své pouti kolem Světa opomene skutečně jen málokdo. V létě se v její kapli navíc pravidelně konají koncerty vážné hudby. A však mýlil by se ten, kdo by se domníval, že na cestu kolem Světa se může vypravit jen v teplých měsících. Stezka je totiž v provozu po celý rok. Mimo sezonu je zde přitom minimální provoz a přes stromy zbavené listí se Svět ukazuje ze všech stran. Při návštěvě v zimním období je třeba dát pozor jen na jedno: aby nebyla zrovna obleva, kdy nezpevněné cesty, kudy stezka z větší části vede, bývají příliš rozměklé. Putování kolem Světa v chladných měsících má ještě jednu výhodu: jenom tehdy, když takový Světoběžník pořádně vymrzne, náležitě ocení hřejivou náruč třeboňských slatinných koupelí. Koneckonců teorii týkající se těžby rašeliny k lázeňským účelům by už měl mít díky absolvování naučné stezky v malíku, tak proč účinky nevyzkoušet na vlastní kůži?V Třeboni je k dispozici hned několik hotelů a penzionů. Doporučuje se předběžná rezervace noclehu, protože i mimo sezonu zde velkou část ubytovacích kapacit mohou využívat lázeňští hosté.Ve městě fungují dvoje městské lázně: Bertiny a Aurora. Některou z nabízených procedur si lze rezervovat prostřednictvím místních hoteliérů nebo i samostatně např.na tel. 0333/721334.Bližší informace o naučných stezkách Třeboňska i městě samotném lze získat v Informačním a kulturním středisku v Třeboni, tel. 0333/721169, fax 0333/721356.