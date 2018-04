Výlet jen pro miliardáře. Cesta kolem světa za 20 dní a 350 milionů

Tenhle zájezd opravdu není pro každého. Americká cestovka DreamMaker cílí na miliardáře, kteří by si přáli strávit nezapomenutelnou dovolenou se svou rodinou a přáteli a nechce se jim nic zařizovat. Superluxusně vybaveným Boeingem 767 urazí během dvaceti dnů 50 tisíc kilometrů vzduchem. Ovšem zapomeňte na to, že by to bylo únavné.

Už sama paluba letadla je vybavena velmi komfortně a o další pohodlí cestujících se pak stará celý štáb. Během letu si mohou dopřát lekci jógy, povídání se zajímavými lidmi - například s jedním z nejslavnější boxerů světa Robertem Duránem nebo bývalým osobním šéfkuchařem britské královny, také využít služeb odborníka na hypnózu a holistickou medicínu. Podle šéfa neobvyklé cestovky DreamMaker Gregoryho Patricka je právě odpočinek klíčem k příjemnému zážitku z netradiční dovolené.

Pohodlí na cestě kolem světa za dvacet dní zajistí luxusně vybavený Boeing767.

Itinerář je docela nabitý. Cesta začíná na thajském ostrově Ko Samui, pokračuje přes kambodžské město Siem Reap, které je branou do Angkoru, nepálské hlavní město Káthmándú a indickou Agru, kde stojí Tádž Mahal. Další zastávky jsou v evropských městech Florencii, Sienně, Cannes, francouzském Moulinet, Londýně, Barceloně. Pokračuje se na španělský ostrov Ibiza, pak do Marbelly na samém konci Španělska, kde končí Evropa, a odtud do marockého královského města Marrákéše, kubánské Havany a amerického Knoxville. Závěr obstará Kona na Havajských ostrovech, El Nido na Filipínách a v plánu je i tajný ostrov, než se přistane v Manille.

Na účastníky zájezdu čeká jedna noc v kasinech Las Vegas, večeře v restauraci oceněné třemi michelinskými hvězdičkami, módní přehlídka a turnaj v pokeru s předním světovým hráčem Danielem Negreanu. Výtěžek půjde na charitu.

Aby zážitky z této cesty kolem světa klientům nesplynuly s jinými, odnesou si na upomínku míchátko na koktejly, samozřejmě, že zcela speciální. „Chtěl jsem něco, co by reprezentovalo dvacet míst přistání, proto je na každém dvacet bílých diamantů. Korunovány jsou vzácným modrým diamantem. Co jiného může lépe symbolizovat modrou oblohu na cestách?“ ptá se řečnicky Gregory Patrick.

Každé míchátko je z 18karátového zlata a všech 50 bylo vyrobeno za milion dolarů. „Výroba každého z nich trvala 630 hodin a podle nás jsou něčím jako obraz od Picassa ve světě diamantů,“ říká Karan Tilani ze společnosti World of Diamonds Group, která měla jejich výrobu na starosti.

Výlet pro miliardáře a jeho 50 přátel a příbuzných stojí 13 875 000 dolarů, tedy 353 573 978 korun. Odlet se plánuje na letošního 11. srpna.