Cesta kolem šesti rybníků je velmi zajímavá a tichá

Servis na létoRakovník - Zajímavý výlet nabízí okolí Novostrašecka - trasa podél šňůry šesti rybníků, které se nacházejí mezi Mšečí a Řevničovem. Téměř každý rok tuto oblíbenou trasu děláme a každoročně se přesvědčujeme, že to není s naší přírodou ještě tak špatné a že často skýtá pro vnímavého člověka nejedno překvapení. Naši předkové oživili lesy, vody i stráně hejkaly, vodníky, skřítky a vílami. Karel Čapek ve své Pohádce doktorské dal vílám lidský rozměr, Dášeňce pro změnu dokonce podobu psí. Podle divadelního klasika se dokonce jistá víla spustila s člověkem, aby povila Strakonického dudáka. I dnes se někdy stačí umět dívat kolem sebe a snad trochu i snít. Naše trasa vede kolem rybníků, které jsou lemovány lesem s minimem chat. Auta sem jezdit nesmějí, a protože dnešní civilizací zhýčkaný člověk je poměrně dosti lenivý, stává se, že hodiny nepotkáte lidskou nohu. Kolem láká i les vonící borovými hřiby a tvrdými křemenáči. Zvláště letní jitra jsou zde krásná a tichá. Nohy ti chladí ranní rosa a hladinu rybníka s lehkým oparem jen občas rozčeří kotrmelec kapra. A právě tady jsem ji spatřil. Nedivte se proto, že neudám bližší topografické údaje, protože hned by tam mnohý čtenář běžel. Snad postačí, že to byl jeden z pěti nebo šesti rybníků na této mé oblíbené trase. Rozvážnými tempy plavala k malé zátoce napůl skryté v zeleni převislých haluzí vrby. Vystupuje z vody, z čela si stírá krůpěje vody a snad až k pasu má rozpuštěné dlouhé černé vlasy. Tvář nastavuje prvním hřejivým slunečním paprskům. Pak hedvábnými kroky bosých nohou tiše odcupitá a mizí v zelené oponě křovin. Určitě to byla rusalka - ty také plavky nenosí.Pan Rogl patří k těm čtenářům, kteří kromě SMS poslali o svém oblíbeném místě ve Středočeském kraji také článek. Pokud máte také chuť a čas napsat článek o svém oblíbeném místě, neváhejte tak učinit, rádi jej budeme publikovat. Jinak můžete posílat SMS v naší prázdninové soutěži.