Cesta k pramenům Volyňky nabízí i Alpy. A sjezd šupem do Vimperka

Trasa prochází z velké části vzrostlými smíšenými lesy Šumavy, kterým se zatím vyhnula kůrovcová kalamita. Můžeme si tak užít pohled na svěží zeleň bukových lesů a za dobré viditelnosti z Alpské vyhlídky dohlédnout i na štíty Alp.

Vlakem do nejvyšší stanice

Náš výlet zahajujeme ve Vimperku vlakem do stanice Kubova Huť, kde sedneme na kolo a na něm se přes pramen Volyňky a vesničku Lipka dostaneme zpět do Vimperka. Pojedeme převážně z kopce a město si prohlédneme na závěr výletu.

Auto necháváme zaparkované u vlakového nádraží a sedáme do typického motoráčku smět Volary. Poté, co mašina opustí město, zanoří se do lesa a pomalu směřuje k naší nejvyšší železniční stanici, do Kubovy Huti. Po nějakých 20 minutách vystupujeme ve výšce 995 metrů nad mořem.

Ocitáme se tak zároveň pod jednou z nejvyšších hor Šumavy, 1 362 metrů vysokým Boubínem. Kdo jej chce zdolat, může kola zanechat na Kubově Huti a vydat se k vrcholu po modré turistické značce. Od listopadu 2004 má Boubín vyhledávanou turistickou atrakci, 21 metrů vysokou dřevěnou rozhlednu, nabízející znamenitý rozhled na celé panorama Šumavy.

Nádraží v Kubově Huti Rozhledna Boubín.

K pramenu Volyňky

Kubovu Huť tvoří několik usedlostí a hotýlků, umístěných v horském sedle mezi Boubínem a Obří horou. V zimě tu najdeme malý lyžařský sjezdový areál a rovněž východisko běžkařských tras. Prochází tudy frekventovaná silnice směrem na hraniční přechod Strážný, kterou opatrně přejedeme a po červené značce pokračujeme po příjemné lesní asfaltové cestě.

Volyňka Tato jihočeská říčka pramení na východním svahu Světlé hory, ve výšce 1 123 m, asi 10 km jižně od Vimperka a po 46 km se vlévá do Otavy.

Trasa vede vzrostlým smíšeným lesem a kopíruje zaoblený hřeben Obří a Světlé hory. Poté, co nastoupáme do výšky okolo 1 100 metrů, čeká nás jen mírně zvlněný profil trasy bez prudkých výjezdů či klesání.

Stále sledujeme červenou značku a po přibližně sedmi kilometrech přijedeme na odbočku vedoucí k prameni Volyňky. Z hlavní trasy je to asi 500 m dlouhá odbočka po kvalitní cestě až ke studánce, kterou najdeme vpravo pod cestou. Vlastní pramen vyvěrá přímo zpod statného smrku a tvoří jej označená studánka, ze které se můžeme i napít, popřípadě se ochladit v potůčku pod ní či nedaleké Světlohorské nádrži.

Poslední vlk a Alpská vyhlídka

Od pramene se vrátíme zpět na původní trasu a pokračujeme dále po červené značce. Po přibližně 200 metrech mineme odbočku ke 400 metrů vzdálenému Vlčímu kameni. Je to pomník posledního vlka zastřeleného na Šumavě, který zde byl skolen Janem Štěrbíkem z Vimperka roku 1874.

Zakrátko sjedeme k silnici Borová Lada – Lipka, po které pojedeme pouze asi sto metrů, než přijedeme k pěknému lesnímu odpočívadlu Švajglova Lada. Tady můžeme posedět pod stříškou a občerstvit se před další cestou.

Následuje krátké stoupání po červené k rozcestí Pod Bukovcem, kde můžeme odbočit k nedaleké Alpské vyhlídce. Za pěkné viditelnosti odtud můžeme pozorovat stovky kilometrů vzdálené alpské štíty.

Pohled z Alpské vyhlídky k Alpám

Sjezd do Vimperka

Pokračujeme k rozcestí Pod Kamennou, kde červenou značku opustíme. Zatímco červená pokračuje vlevo do malebného Šindlova, my odbočíme doprava a po žluté značce zahájíme dlouhý sjezd k Vimperku. Záhy se napojíme na modrou značku, jež nás přivede k vlakové stanici v Lipce.

Může se hodit Start a cíl: Vimperk, popřípadě Kubova Huť Délka trasy: 22 km, možnost prodloužení a variantních tras Náročnost: většina trasy vede po lesních asfaltových nebo štěrkových cestách, zbytek po vedlejších silnicích. Celkové převýšení je cca 370 metrů. Vhodné kolo: MTB nebo trekking Doprava: do Vimperka se dostaneme autem nebo vlakem Občerstvení na trase: Vimperk, Kubova Huť, Lipka Ubytování: Vimperk nebo Kubova Huť

Tady najdeme mimo jiné první možnost občerstvení od doby, kdy jsme opustili Kubovu Huť. Pokud jsme znaveni, můžeme tu sednout na vlak a dojet do Vimperka. Ale byla by škoda přijít o závěrečný sjezd do města.

Z Lipky sjíždíme po silnici do vesnice Klášterec, kde odbočíme vlevo a vyhneme se tak úseku vedoucímu po hlavní silnici. Zakrátko podjedeme železniční viadukt a malebným údolíčkem přijedeme na kraj Vimperka.

Tady stojí za to sesbírat poslední síly a namísto závěrečného sjezdu po hlavní silnici zvolíme strmý výšvih vlevo, který nás vyvede do historického centra města. Kdo doposavad Vimperk pouze míjel při cestě autem, bude překvapen hezkým centrem a nad ním se tyčícím zámečkem se sídlem správy národního parku Šumava.