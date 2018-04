Cesta do USA vypadá podle toho, za čím tam jedete

Podezřelá je také přílišná nervozita a rozpačitost. Ze zkušeností lze říci, že prvních pár minut jednání s úředníkem nebo policistou rozhoduje, zda se elegantně vyhnete problémům, nebo se dostanete do amerického byrokratického soukolí, které se zase tolik od českého neliší a mele někdy pěkně dlouho a draze. O

tom, že dovolená je pak pryč, se snad ani netřeba zmiňovat. Tolik souhrnné rady platné od arktické Aljašky až po subtropickou Alabamu. Americké úředníky vždy potěší, když rychle a věrohodně prokážete na požádání totožnost, máte zpáteční

letenku, kreditní kartu nebo dost peněz na utrácení (a také na řešení případných potíží), zdravotní pojištění, zajištěné bydlení a předem naplánovaný program v délce tak tří až čtyř týdnů. To splňuje většina turistů přijíždějících s cestovními kancelářemi, a proto jejich příjezd i pobyt běží hladce.



Individuální, zejména mladí cestovatelé poněkud vyčnívají, a proto musejí na hranici očekávat dotazy směřující k tomu, zda v USA nechtějí zůstat a pracovat. Přes dosti časté a strašidelné pověsti o mládežnících vykázaných zpět ještě v letištní hale

většina soukromých turistů na americké území vstoupí. Ovšem jako každý turista dostanou do pasu bílý útržek s datem, kdy musejí Spojené státy opustit. Při troše štěstí může povolení platit až šest měsíců.

Hodně mladých Čechů i Slováků do USA skutečně za prací přijíždí, alespoň v letní sezóně. Prácechtivým lidem lze doporučit jediné - chovejte se jako hosté, neupozorňujte na sebe zbytečně a nezaplétejte se do ničeho, co i zdálky zavání

krádežemi (třeba na pracovišti), pašováním a falšováním dokladů. Za přetažený pobyt v USA čeká většinou vyhoštění, za trestnou činnost, vězení. A pozor. I pití alkoholu je u mladších 21 let v USA přestupek, který se nepromíjí. Nemilosrdně jsou za něj vyšetřovány i obě dcery prezidenta George Bushe.

Pro Američany je uklidňující, že "ilegálové" jsou drtivou většinou slušní lidé. Měsíc či dva si sice vydělávají, ale pak vydělané peníze zase v USA utratí. A americká ekonomika na utrácení peněz stojí.

Všeobecně lze říci, že Spojené státy jsou bezpečnou zemí, pokud si ovšem nezamanete chodit do některých částí newyorského Bronxu nebo do pochybných sídlišť v jiných městech. Opatrnosti nikdy nezbývá. Pro samé pozorování podezřelého okolí byste si mohli hodně dovolenou pokazit.

Běžné potraviny jako mléko, chleba, máslo, uzeniny a sýry jsou přibližně dvakrát až třikrát dražší než v ČR. V "hamburgrárnách" všeho druhu, nejen McDonald'sových, počítejte s cenou od tří do šesti dolarů (120-240 Kč). Prakticky za stejné peníze se lépe a více najíte v čínských restauracích a za sedm až osm dolarů (280-320 Kč) lze v čínských specializovaných bufetech sníst, co hrdlo ráčí. Kdo přijede do New Yorku, může navštívit mnoho národních restaurací včetně několika českých s českým pivem

a pravou svíčkovou a rajskou.

Přemísťování je specifický problém. Vzdálenosti jsou obrovské, měří se v mílích (1,6 kilometru) a překlenují se autem, autobusem, vlakem nebo letadlem. Nejvýhodnější je letecké cestování a někdy je dokonce i levnější než pozemská doprava, ovšem je nutno se zajímat s časovým předstihem o hojně inzerované slevy na letenkách. Nejběžnějším dopravním prostředkem mladých Čechů a Slováků zůstává proto hustá síť autobusů, které křižují americké území ve všech světových směrech.

Když se přeci jen něco nemilého přihodí, nepropadejte panice. Pokud jde o krádež či ztrátu pasu, nahlaste ji místní policii a zavolejte na některý z českých konzulátů. Jsou ve Washingtonu, New Yorku a v Los Angeles. Zradí-li zdraví nebo dojde k úrazu, jděte do nemocnice. V případě akutního stavu, musí zdravotní zařízení pomoci. Ale opět pozor. Musíte být pojištěni v ČR. Nejste-li, dostanete patrně pěkně tučný účet třeba ve statisících korun.