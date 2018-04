Letní speciál: Cesta do Chorvatska přes Maďarsko

Naprostá většina cestovatelů zamíří do Maďarska z Bratislavy. Jde to samozřejmě i jinudy, přes Šoproň (stojí rozhodně aspoň za krátkou návštěvu) nebo z Rakouska přes přechod Köszeg, což třeba řeší objížďku placené slovinské dálnice.

Věnujme se ovšem hlavní trase. Ta většinou začíná na slovensko-maďarské hranici na silnici číslo 2, která v Rusovcích přechází v maďarskou 150. Samozřejmě je možné jet i po dálnici D2/M15, jenže ta je placená, a nevyplatí se kupovat maďarskou vignettu kvůli pár desítkám kilometrů). Po ní do Mosonmagyaróváru, kde se napojuje na silnici 86, a pokračujeme dál přes Csornou. Tam už se staví dálnice, ale otevřena bude nejdříve za rok - takže až do Hegyfalu jedeme pořád po staré. Pak je sice možnost dojet do Szombathely po nové autostrádě M86, která je zatím bezplatná (platit se bude až po dostavbě), ale problém je s pokračováním z tohoto města dolů na Körmend a Zalalövö (stále silnice 86).

Právě na ní je totiž několik dlouhých úseků, kde se buduje nová cesta, a provoz tu řídí jednosměrně semafory. Objíždění je složité hlavně nahoře hned pod Szombathély, níže už to jde lépe (jednu objížďku jsme vyzkoušeli, viz níže). Nebýt semaforů, je cesta nádherná. Na místy úplně novou silnici s několika velkorysými kruhovými objezdy kouká navigace jako blázen, protože podle ní si to mažeme uprostřed širých lánů. Jsou tu velké, moderní křižovatky, stoupací dvoupruhy, protihlukové stěny. Jenže pak vás zarazí semafor, a čeká se dlouho, třeba čtvrt hodiny, a to jsme ve frontě dvě auta. V sezoně nechceme ty kolony raději vidět.

Proto bude lepší jet jinou trasou. Je to jednodušší a omezení na ní je pouze jediné. Chce to jen u Hegyfalu na velkém kruhovém objezdu odbočit doleva na silnici číslo 84 a sjet k Sárváru. Před tímto městem sjedete doprava na silnici 88 a z ní pak okrajem Sárváru na obce Ikervár, Meggyekovácsi a Rum. Zní to složitě, ale trasa je dobře značená, každá navigace ji navíc zná, stačí zadat jako cíl městečko Kám nebo rovnou Vasvár. Tam totiž dojedeme a odbočíme vlevo na hlavní silnici číslo 74 - a ta nás dovede až na hranici.

To jedno zmíněné omezení je po několika kilometrech u Györváru, ale pak už se kolem Zalaegerszegu jede hladce směrem na Nagykaniszu. Silnice číslo 74 je sice částečně krásně rekonstruovaná (nový povrch, na vjezdech a výjezdech v obcích ostrůvky), ale tyhle úseky přecházejí nečekaně v boulovaté kusy s vyjetými kolejemi. A pozor, řečeno s Lou Fanánkem, na truc dešti a prachu tady sviští trucky beze strachu! A že se místní šoféři kamionů ani trochu nebojí jezdit rychle i přes vesnice... A za ty roky, co tudy jezdíme, jsme policejní auto nespatřili ani jedinkrát.

U Nagykaniszi odbočíme na silnici číslo 7 do Letenye, což je zároveň i jméno hraničního přechodu. V Chorvatsku se pak napojíme na dálnici A4 směr Záhřeb.

Dálniční známky a mýtné Rakousko, 10denní: 8,80 € (245 Kč)

Slovensko, 10denní: 10 € (279 Kč)

Slovinsko, 7denní: 15 € (418 Kč)

Maďarsko

7denní: 2 975 HUF (265 Kč)

měsíční: 425 Kč

Chorvatsko, mýto: 195 kun (725 Kč)

Záhřeb–Zagvozd (Makarska)

To je nejrychlejší trasa, na níž se až do Chorvatska navíc neplatí žádné mýto ani známka. Existují také pomalejší (pro někoho však tradiční) cesty z Maďarska po silnici 75 a 86 přes Rédics a pak kouskem Slovinska - tady je dobré říci, že je nutné objet pár kilometrů placené slovinské dálnice A5 (neriskujte, policisté tady velmi rádi kontrolují dálniční známky, a to i v noci) přes Dolgou Vas a Lendavu, na konci tohoto města se před rafinerií napojíte na souběžnou silnici 109, po níž jste za pár minut na hraničním přechodu Mursko Središče. Pak už je na vás, kdy najedete na chorvatskou dálnici, jde to u Čakovce nebo Varaždinu, případně až u Noveho Marofu. Ale to už jsou pro většinu rychlých mořských jezdců zbytečná zdržení.

A teď slíbená objížďka uprostřed mezi oběma opravovanými tepnami. V obci Zalaháshágy odbočujeme doleva z hlavní silnice č. 86 – za ní už jsou ony problematické semafory, brzdící provoz a ve špičkách způsobující kolony. Pokračujeme na Zalacséb a Salomvár, odkud odbočujeme doprava, následujíc malou šipku s nápisem Németfalu. Kvalita silnice se ovšem rapidně zhoršuje, občas se asfalt vytácí úplně a musíme jet maximálně třicítkou.

Ceny PHM Nejlevnější benzin jsme natankovali na čerpací stanici Avia Körmend – benzin 337, 9 HUF, nafta 331,9 HUF

(100 HUF - 8,894 Kč)

Na křižovatce pak zase míříme doprava na Kustánszeg a míříme směrem na Szilvágy, do nichž ovšem nedojedeme, bereme to doleva na obec Nova. Všude jsou značky, omezující rychlost na 40 km/h kvůli boulím na cestě, ale bez problémů lze jet i rychleji.

Z Novy pak zamíříme doprava na hraniční přechod Rédics (směr Slovinsko), mohli bychom však jet i na opačnou stranu směr Bak a pak dolů na Nagykaniszu a dolů do Letenye a Goričanu. I zde je možné zkracovat: loni jsme to vzali přes Söjtör a Borsfu a vyjeli nedaleko Becsehély.

Co se týče času, z Körmendu do Rédicse to trvalo hodinu a deset minut, tedy o 25 minut pomaleji než po hlavní silnici, kdyby ji ovšem nebrzdily semafory. Objíždět by se dalo i druhou stranou přes Nádasd a Nagyrákos, což by podle navigace mělo být asi o deset minut rychlejší, ale to už nezkoušíme. Každopádně – problémová 86 se objet vcelku bez problémů dá.

Tajný tip

Pro ty, kteří spěchají opravdu hodně a nechtějí se zasekávat ani ve Vídni ani na maďarských okreskách, máme ještě jednu trasu. Jezdí jí třeba někteří naši známí z Ostravska - a spočívá v tom, že za Bratislavou (kam dojedou po slovenské dálnici D1 od Bytči), se napojí na maďarskou dálnici M15 a později M1, na obchvatu Budapešti pak na M7 a po ní kolem Balatonu až na hranice v Goričanu.

Dobrá rada: nezkoušejte si cestu zkracovat před Bicske na Székesféhervár - bývá naprosto ucpaná kamiony. Cesta po dálnici je sice o dobrých sto kilometrů delší, ale může být rychlá - a pokud vyznáváte pohodlnou jízdu bez hledání správné trasy, může pro vás být to pravé.