Cesta do Afriky začala u Sázavy

17:56 , aktualizováno 17:56

Do plánovaného odjezdu expedice Trans Africa 2001 zbývají čtyři měsíce. Tempo závěrečných příprav se stupňuje, začínají zdravotní prověrky a očkování členů výpravy. Rozbíhá se rovněž zdlouhavý kolotoč formalit získávání vstupních víz do všech 24 států, které expedice během sedmi měsíců navštíví. Uplynulý víkend se pět účastníků expedice sešlo v bývalém bývalém vojenském prostoru, nyní soukromém offroad centru, v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Úspěch výpravy záleží do značné míry na stavu automobilů a řidičských i technických dovednostech zúčastněných. Pod vedením zkušeného Angličana Ferguse Smitha absolvovali tři muži a dvě ženy trénink různých technik jízdy v náročném terénu, vyprošťování aut i dalších dovedností.