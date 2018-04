Cesta babičky do Francie

V září loňského roku pozvali naši dva synové, moji maminku, tedy jejich babičku na návštěvu do Francie. Z Brna jela autobusem do Prahy, letadlem z Prahy do Bruselu, s přestupem do cílové stanice - Lyonu. U letenky měla poznámku, že při přestupu potřebuje doprovod, což cestou tam bylo dokonale zařízeno. Po skončení návštěvy měla absolvovat tutéž cestu zpět. Syn se ještě na letišti v L yonu ujistil, že služba bude babičce opět poskytnuta a ještě jí dal lístek napsaný francouzsky s prosbou o doprovod, kdyby se ztratila. V e čtvrt na pět nám měla z Prahy zavolat, že už je doma a čeká na autobus, kterým přijede do Brna. Ale nezavolala. V půl páté odpoledne se ozvala s tím, že letuška ji převedla pozdě, letadlo uletělo a ona sedí v Bruselu na letišti. Řeči nerozumí, zavazadla jsou pryč a letušky jí opakují stále slovo »problém«. Což tedy byl. V olali jsme kam se dalo, mezitím však babičku poslali letadlem do Curychu, kde jsme neměli šanci se s ní spojit, takže jsme už jen věřili tomu, že snad domů dojede. V Curychu se jí ujal nějaký dobrý člověk, který ji přivedl na správné odbavení do Prahy. V Praze na ni již čekal spolužák našeho syna, letiště poskytlo taxi a tak jsme se babičky daleko po půlnoci přece doma dočkali. Byla to její první cesta letadlem a jak manžel nakonec řekl: někdo za život Alpy nepřeletí a ona v 75 letech je za jeden den přeletěla hned třikrát.