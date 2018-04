Český ráj žádá lepší propagaci

Rozčarováni byli hosté především nedostatečnou hygienou v kempech, nedostatkem sportovišť, kvalitou jídla, nebo tím, že řada místních lidí není schopna se domluvit žádným světovým jazykem a zcela chybějí programy pro celou rodinu. "Naopak velice příjemné zjištění bylo, že lidé se často do regionu vracejí, nebo přijíždějí na základě doporučení svých přátel a známých," doplnila Bičíková. Největší počet hostů projde během svého pobytu v Českém ráji hruboskalským skalním městem. "Podle našich odhadů je to za sezonu přibližně sto tisíc lidí," uvedla Bičíková. "Toto číslo nutí k přemýšlení hned ze dvou důvodů. Zaprvé, jestli jsou takové davy ještě únosné pro místní přírodu a zadruhé, zda turisty přeplněné stezky, vyhlídky a památky nezačnou odrazovat." Nejvíce Čechů přijíždí přímo z okolí chráněné oblasti nebo z Prahy, cizinci často navštíví Český ráj pouze v rámci pobytu v hlavním městě, nebo na horách. "Svědčí to o tom, že propagace je nedostatečná. Nezasahuje ani jižní nebo západní Čechy. A zahraniční turisté se zjevně často o existenci Českého ráje dozvědí až třeba v Praze," poznamenala Bičíková. Podle ní chybí v Českém ráji také luxusní i velmi levné ubytování. "Přicházíme tak o dvě důležité kategorie hostů - o studenty, kteří hledají levné nocleháry a zámožnější klienty, kteří chtějí mít u hotelu například bazén. Uniká nám tak i dnes velmi rozšířená firemní turistika. Řada firem organizuje pro svoje zaměstnance víkendové i delší pobyty, semináře, školení, neformální setkání. Firmy ovšem vyžadují většinou také luxusnější ubytování," podotkla Bičíková. Jak doplnila vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj Lenka Šoltysová, připravují nyní místní obce, odborníci na cestovní ruch, podnikatelé i ochránci přírody novou koncepci turistického ruchu. "Je to i podmínka odborníků, kteří budou posuzovat žádost Českého ráje o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Nesmí se totiž stát, aby rozvoj oblasti byl nevyvážený, aby propagace předběhla rozmach kvalitních služeb. Nebo aby turistika zastínila ochranu přírody. Pak by další přívaly turistů region jedině vydrancovaly," uvedla Šoltysová.